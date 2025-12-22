Ganhou presente de Natal e não gostou? Advogada explica o que fazer

Em casos de defeitos ou vícios, substituição pode ser solicitada no prazo de até 30 dias

Gabriella Pinheiro - 22 de dezembro de 2025

Imagem mostra presentes em frente a árvore de Natal. (Foto: IA)

A troca de presentes, prática comum durante o Natal, nem sempre pode resultar em uma surpresa agradável. Para quem deseja substituir um item recebido, a advogada Ana Luiza Moura explica quais são os direitos do consumidor e como proceder nesses casos.

Segundo a especialista, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não garante a troca de produtos sem defeito, já que muitas lojas adotam regras próprias, especialmente neste período do ano.

No entanto, em casos de defeitos ou vícios, a substituição pode ser solicitada no prazo de até 30 dias, conforme previsto no artigo 26 do CDC.

“Vai depender da política interna da loja. Por isso, é fundamental que, no momento da compra do presente, o consumidor esclareça junto ao estabelecimento quais são as condições, prazos e possibilidades de troca, além de manter a etiqueta e o comprovante fiscal”, orienta a advogada.

Apesar das diferentes normas internas, Ana Luiza ressalta que os estabelecimentos são obrigados a trocar o produto caso não tenham informado de forma prévia e clara sobre eventuais avarias no momento da venda.

A especialista também destaca que, nas compras realizadas pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento no prazo de até sete dias, contados a partir da data da compra ou do recebimento do produto, independentemente do motivo, conforme estabelece o artigo 49 do CDC.

Caso se sinta lesado, o consumidor pode buscar alternativas para solucionar o problema. “O cliente deve, inicialmente, tentar resolver a situação diretamente com a loja ou com o fornecedor do site. Se não houver solução, é possível registrar uma reclamação no Procon ou procurar um advogado especializado em direito do consumidor”, conclui.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!