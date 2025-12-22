Confira o que abre e fecha em Goiânia durante o feriado de Natal
Com a proximidade do Natal, celebrado nesta quinta-feira (25), o funcionamento de comércios e serviços públicos passará por alterações a partir de quarta-feira (24), em Goiânia e na Região Metropolitana.
Enquanto alguns estabelecimentos atuarão em horários reduzidos, outros permanecerão fechados. Confira a seguir o que muda nessa data comemorativa:
Órgãos Públicos
Conforme decreto do Governo Estadual, os órgãos e repartições estaduais não terão expediente nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.
O mesmo ocorre com os órgãos do Executivo Municipal. Em ambos os casos, o expediente será retomado na segunda-feira (29).
A exceção é para atividades que exijam plantão permanente, como serviços de urgência e de emergência em saúde e coleta de lixo, que continuarão sendo realizados durante o feriado.
Correios
No dia 24, o atendimento ocorrerá normalmente, com horários que podem variar conforme a agência. Já no dia 25, todas as unidades estarão fechadas.
Agências lotéricas
Durante o Natal, as lotéricas permanecerão fechadas. Na véspera, o funcionamento será em horário reduzido, conforme cada unidade.
Vapt Vupt
Todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas nos dois dias.
Bancos
Na véspera de Natal, os bancos funcionarão em horário reduzido, das 09h às 11h. No dia 25, todas as agências permanecerão fechadas.
Região da 44
No dia 24, as lojas da Região da 44 funcionarão das 07h às 17h. No dia 25, o comércio permanecerá fechado.
Zoológico
O Zoológico de Goiânia permanecerá fechado nos dias 24 e 25.
Ceasa
Os serviços nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) serão mantidos no dia 24 de dezembro, das 03h às 14h. No dia 25, as unidades estarão fechadas.
Detran-GO
Os atendimentos presenciais na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e nas unidades do interior estarão suspensos entre os dias 24 e 26 de dezembro.
Atende Fácil
Todas as unidades de Goiânia estarão fechadas durante esse período.
Saneago
A Saneago manterá o funcionamento operacional 24 horas para os serviços de água e esgoto. O atendimento presencial estará suspenso nos dias 24 e 25 de dezembro.
Procon Goiás
Em cumprimento ao decreto estadual, o Procon Goiás não terá expediente presencial nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.
Zoonoses
A unidade estará fechada nos dois dias.
GCM
A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia seguirá funcionando normalmente durante o período.
Saúde
Durante as datas, as seguintes unidades funcionarão 24 horas: Centro de Assistência Integrada Médico-Sanitária (CIAMS) Urias Magalhães; Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais) de Campinas, Bairro Goiá, Vila Nova, Cândida de Morais e Finsocial; e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos setores Residencial Itaipu, Jardim Novo Mundo, Jardim América, Chácara do Governador e Jardim Curitiba (UPA Noroeste).
Transporte coletivo
O transporte público funcionará em escala especial nos dois dias, com horários semelhantes aos de domingos e feriados.
Araguaia Shopping
No dia 24, o Araguaia Shopping abre as lojas e quiosques das 08h às 18h, enquanto a praça de alimentação funciona das 10h às 18h. Já no dia 25, as lojas permanecem fechadas, com a alimentação aberta das 10h às 22h.
Estação Goiânia
O Estação Goiânia funciona no dia 24 com lojas e quiosques das 08h às 13h, e os setores de alimentação e lazer das 10h às 18h. No dia 25, as lojas não abrem, e a operação de alimentação e lazer terá abertura facultativa.
Aparecida Shopping
No Aparecida Shopping, no dia 24, lojas, quiosques, alimentação e lazer funcionam das 10h às 18h. No Natal, dia 25, as lojas permanecem fechadas, enquanto alimentação e lazer abrem das 11h às 22h.
Buriti Shopping
O Buriti Shopping atende o público no dia 24 das 9h às 18h, tanto nas lojas quanto na área de alimentação. Já no dia 25, apenas a praça de alimentação funciona, das 11h às 22h.
Goiânia Shopping
No Goiânia Shopping, no dia 24, as lojas e quiosques funcionam das 10h às 18h, assim como a alimentação, enquanto os restaurantes operam das 11h às 18h. No dia 25, as lojas não abrem, mas as áreas de alimentação e lazer funcionam das 10h às 18h, com restaurantes das 11h às 18h.
Shopping Bougainville
O Shopping Bougainville terá funcionamento das 10h às 18h no dia 24 para lojas, quiosques, alimentação e cinema, com possibilidade de extensão até as 19h. No dia 25, as lojas permanecem fechadas, e a alimentação e o cinema funcionam das 12h às 20h, com abertura facultativa.
Passeio das Águas Shopping
O Passeio das Águas Shopping abre no dia 24 das 10h às 18h em todos os setores. Já no dia 25, as lojas ficam fechadas, e as áreas de alimentação e lazer funcionam das 12h às 22h, com abertura facultativa.
Flamboyant Shopping
O Flamboyant Shopping funciona no dia 24 das 10h às 18h para lojas, quiosques, alimentação e lazer. No Natal, dia 25, apenas alimentação e lazer abrem, das 12h às 22h.
Shopping Cerrado
Por fim, o Shopping Cerrado opera no dia 24 das 9h às 18h em todos os setores. No dia 25, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h, com abertura facultativa, enquanto a alimentação e o lazer operam das 11h às 22h, também em regime facultativo.
