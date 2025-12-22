Confira o que abre e fecha em Goiânia durante o feriado de Natal

Enquanto alguns estabelecimentos atuarão em horários reduzidos, outros permanecerão fechados. Confira a seguir o que muda nessa data comemorativa:

Com a proximidade do Natal, celebrado nesta quinta-feira (25), o funcionamento de comércios e serviços públicos passará por alterações a partir de quarta-feira (24), em Goiânia e na Região Metropolitana.

Órgãos Públicos

Conforme decreto do Governo Estadual, os órgãos e repartições estaduais não terão expediente nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.

O mesmo ocorre com os órgãos do Executivo Municipal. Em ambos os casos, o expediente será retomado na segunda-feira (29).

A exceção é para atividades que exijam plantão permanente, como serviços de urgência e de emergência em saúde e coleta de lixo, que continuarão sendo realizados durante o feriado.

Correios

No dia 24, o atendimento ocorrerá normalmente, com horários que podem variar conforme a agência. Já no dia 25, todas as unidades estarão fechadas.

Agências lotéricas

Durante o Natal, as lotéricas permanecerão fechadas. Na véspera, o funcionamento será em horário reduzido, conforme cada unidade.

Vapt Vupt

Todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas nos dois dias.

Bancos

Na véspera de Natal, os bancos funcionarão em horário reduzido, das 09h às 11h. No dia 25, todas as agências permanecerão fechadas.

Região da 44

No dia 24, as lojas da Região da 44 funcionarão das 07h às 17h. No dia 25, o comércio permanecerá fechado.

Zoológico

O Zoológico de Goiânia permanecerá fechado nos dias 24 e 25.

Ceasa

Os serviços nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) serão mantidos no dia 24 de dezembro, das 03h às 14h. No dia 25, as unidades estarão fechadas.

Detran-GO

Os atendimentos presenciais na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e nas unidades do interior estarão suspensos entre os dias 24 e 26 de dezembro.

Atende Fácil

Todas as unidades de Goiânia estarão fechadas durante esse período.

Saneago

A Saneago manterá o funcionamento operacional 24 horas para os serviços de água e esgoto. O atendimento presencial estará suspenso nos dias 24 e 25 de dezembro.

Procon Goiás

Em cumprimento ao decreto estadual, o Procon Goiás não terá expediente presencial nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.

Zoonoses

A unidade estará fechada nos dois dias.

GCM

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia seguirá funcionando normalmente durante o período.

Saúde

Durante as datas, as seguintes unidades funcionarão 24 horas: Centro de Assistência Integrada Médico-Sanitária (CIAMS) Urias Magalhães; Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais) de Campinas, Bairro Goiá, Vila Nova, Cândida de Morais e Finsocial; e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos setores Residencial Itaipu, Jardim Novo Mundo, Jardim América, Chácara do Governador e Jardim Curitiba (UPA Noroeste).

Transporte coletivo

O transporte público funcionará em escala especial nos dois dias, com horários semelhantes aos de domingos e feriados.