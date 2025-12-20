Salpicão: como preparar o prato que não pode faltar na mesa da véspera de Natal

Receita tradicional é prática, rende bem e combina sabores salgados e adocicados que fazem sucesso nas ceias brasileiras

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube)

Presença garantida nas ceias de fim de ano, o salpicão é um dos pratos mais tradicionais da véspera de Natal.

Fácil de preparar, ele agrada diferentes paladares e pode ser feito com antecedência, o que ajuda quem precisa organizar a ceia sem correria.

Um vídeo publicado no canal Ama Receitas, no YouTube, ensina o passo a passo de uma versão cremosa e bem recheada do prato, ideal para servir a família inteira.

A receita leva frango desfiado, legumes, ingredientes que dão crocância e um molho equilibrado, que deixa o salpicão úmido na medida certa.

Ingredientes do salpicão

A base do prato é feita com 1 kg de frango cozido e desfiado, 1 cenoura grande ralada, 1 lata de milho, 1 lata de ervilha e 50 g de azeitona verde picada.

A receita também leva 100 g de uva passa, salsinha a gosto, meia cebola roxa picada e 150 g de presunto em cubos.

Para finalizar, são usados 200 g de batata palha, 300 g de maionese, 200 g de creme de leite, uma pitada de sal, 1 colher de chá de orégano, meia colher de chá de pimenta-do-reino e o suco de meio limão.

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, a cenoura, o milho, a ervilha, a azeitona, a uva passa, a cebola, o presunto e a salsinha.

Em seguida, acrescente a maionese, o creme de leite, o suco de limão, o sal, o orégano e a pimenta-do-reino, mexendo bem até obter um creme homogêneo.

A batata palha deve ser adicionada apenas na hora de servir, para manter a crocância.

O salpicão pode ser servido gelado e combina tanto com carnes assadas quanto com pratos mais simples, sendo uma opção versátil e econômica para a ceia natalina.

