Com quase 40 metros, Estátua da Liberdade da Havan é erguida em Goiânia
Com investimento de R$ 100 milhões, loja deve ser inaugurada em 31 de janeiro
A pouco mais de um mês da inauguração em Goiânia, as obras da primeira loja da Havan na capital avançaram mais uma etapa. Em vídeo compartilhado no Instagram, o empresário e proprietário da varejista, Luciano Hang, mostrou a instalação da tradicional Estátua da Liberdade, um dos principais símbolos da rede.
A gravação registra o momento em que a estrutura é erguida e posicionada sobre um pilar.
“Nossa Estátua da Liberdade já está encantando Goiânia. A montagem foi concluída neste final de semana. Ela tem quase 40 metros de altura e já está pronta para a inauguração da nossa megaloja no dia 31 de janeiro, a partir das 10h”, afirmou o empresário no vídeo.
O empreendimento está sendo construído entre a Avenida Goiás Norte e a Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas, e recebeu investimento de R$ 100 milhões.
Em um terreno de 30 mil m², a unidade terá 10 mil metros quadrados de área construída e seguirá o mesmo padrão arquitetônico das demais lojas da rede.
Segundo Luciano Hang, o espaço contará com mais de 350 mil itens à venda, incluindo roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, artigos de cama, mesa e banho, brinquedos, ferramentas e utilidades domésticas.
A loja também terá praça de alimentação, ambiente climatizado e estacionamento gratuito.
Veja o vídeo:
