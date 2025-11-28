Além de Goiânia, Luciano Hang anuncia quais cidades ganharão unidades da Havan

Novo empreendimento na capital conta com investimento de R$ 100 milhões e terá 350 mil itens disponíveis

Gabriella Pinheiro - 28 de novembro de 2025

Loja da Havan. (Foto: Reprodução/Havan)

Prevista para ser entregue em 31 de janeiro de 2026, a primeira megaloja da Havan em Goiânia não será a única unidade inaugurada em Goiás em breve.

Ao Jornal Opção, o dono da rede, Luciano Hang revelou que as próximas cidades a receber lojas serão Caldas Novas e Itumbiara.

No caso de Goiânia, a nova loja ficará localizada entre as avenidas Goiás e Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas. O empreendimento contará com 10 mil metros de construção em um terreno de 30 mil metros quadrados, totalizando um investimento de R$ 100 milhões.

Segundo Hang, 350 mil itens estarão disponíveis aos clientes. A previsão é que a unidade gere cerca de 200 vagas de trabalho.

“Há muito tempo namorávamos Goiânia, mas, como o Brasil tem muitas cidades, acabamos optando por onde há mais facilidade de encontrar o terreno que precisamos para comportar a nossa estrutura. Temos certeza de que Goiânia comporta mais lojas, como já ocorre em outras cidades onde a Havan está presente. Esta é a primeira de muitas que vamos construir”, afirmou o empresário.

Assim como em outras filiais, o espaço terá uma área de alimentação e uma réplica da Estátua da Liberdade.

Ao ser questionado, Luciano Hang disse acreditar que a inauguração em Goiânia não afetará o desempenho da unidade de Anápolis.

“A gente sabe que cabem três, quatro lojas em Goiânia com tranquilidade. Na Grande Curitiba temos 15 lojas e está recebendo mais uma. Em Florianópolis temos 10 e ainda vamos fazer mais. O objetivo é chegar cada vez mais perto do cliente e entregar produtos de qualidade”, reforçou.

Vale destacar que, além da cidade anapolina, a marca já está presente em Rio Verde e Valparaíso de Goiás.

