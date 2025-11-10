Megaloja da Havan em Goiânia começa a tomar forma; vídeo mostra evolução

Estabelecimento contará com investimento de R$ 80 milhões e uma área de aproximadamente 10 mil m²

Gabriella Pinheiro - 10 de novembro de 2025

Megaloja da Havan (Foto: Reprodução)

As construções da primeira megaloja em Goiânia seguem a todo vapor e, inclusive, já começaram a tomar forma. Em um vídeo publicado no TikTok, um internauta mostra a evolução das obras em apenas dois dias.

Na filmagem, é possível ver o estado da construção — que ocorre no entroncamento das avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte — no dia 04 de novembro, quando o terreno ainda aparecia tomado por terra e sem nenhuma estrutura.

Em contrapartida, na mesma gravação, já se nota uma menor quantidade de terra, além de algumas estruturas levantadas e a presença de caminhões no dia 06 de novembro.

Detalhes da obra

Com um investimento total de R$ 80 milhões e uma área de aproximadamente 10 mil m², a nova loja da Havan em Goiânia deve ser uma das maiores do Brasil.

Ela contará com 10 mil metros quadrados, um mix variado de produtos, praça de alimentação e estacionamento gratuito.

Assim como as demais unidades, o local terá uma fachada inspirada na Casa Branca e uma Estátua da Liberdade — marcas registradas da empresa.

A expectativa é que a unidade gere cerca de 200 empregos diretos assim que o empreendimento entrar em pleno funcionamento.

Veja o vídeo:

