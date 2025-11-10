Megaloja da Havan em Goiânia começa a tomar forma; vídeo mostra evolução
Estabelecimento contará com investimento de R$ 80 milhões e uma área de aproximadamente 10 mil m²
As construções da primeira megaloja em Goiânia seguem a todo vapor e, inclusive, já começaram a tomar forma. Em um vídeo publicado no TikTok, um internauta mostra a evolução das obras em apenas dois dias.
Na filmagem, é possível ver o estado da construção — que ocorre no entroncamento das avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte — no dia 04 de novembro, quando o terreno ainda aparecia tomado por terra e sem nenhuma estrutura.
Em contrapartida, na mesma gravação, já se nota uma menor quantidade de terra, além de algumas estruturas levantadas e a presença de caminhões no dia 06 de novembro.
Detalhes da obra
Com um investimento total de R$ 80 milhões e uma área de aproximadamente 10 mil m², a nova loja da Havan em Goiânia deve ser uma das maiores do Brasil.
Ela contará com 10 mil metros quadrados, um mix variado de produtos, praça de alimentação e estacionamento gratuito.
Assim como as demais unidades, o local terá uma fachada inspirada na Casa Branca e uma Estátua da Liberdade — marcas registradas da empresa.
A expectativa é que a unidade gere cerca de 200 empregos diretos assim que o empreendimento entrar em pleno funcionamento.
Veja o vídeo:
@veiobass E ai o que acharam da evolução das obras da Havan Goiânia em apenas 2 dias? A chegada da Havan em Goiânia é uma novidade que promete movimentar o mercado e impulsionar o desenvolvimento da região norte da cidade! Com sua fachada icônica, marcada pela réplica da Estátua da Liberdade, a nova unidade da Havan ficará localizada em frente ao Shopping Passeio das Águas, trazendo ainda mais visibilidade e atratividade para o entorno. #havan #goiania #obras #rock #Goiás ♬ Bad To The Bone – George Thorogood & The Destroyers
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!