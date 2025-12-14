Havan confirma data de inauguração da primeira megaloja em Goiânia; saiba quando

Com investimento de R$ 100 milhões, unidade está sendo construída em frente ao Shopping Passeio das Águas

Gabriella Pinheiro - 14 de dezembro de 2025

Loja da Havan. (Foto: Reprodução/Havan)

Após meses de espera, a primeira megaloja da Havan em Goiânia avança para a fase final e já tem data para ser inaugurada: 31 de janeiro de 2026.

Com um investimento de R$ 100 milhões, a unidade está sendo construída entre a Avenida Goiás Norte e a Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas.

A loja ocupa um terreno de 30 mil m², com 10 mil metros quadrados de área construída, e seguirá o mesmo padrão arquitetônico de outras unidades da rede, inspirado na Casa Branca e com a tradicional Estátua da Liberdade.

A expectativa é que o espaço reúna mais de 350 mil itens à venda, incluindo roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, artigos de cama, mesa e banho, brinquedos, ferramentas e utilidades domésticas.

O local também contará com praça de alimentação e estacionamento.

De acordo com o empresário Luciano Hang, a capital goiana era uma das cidades com maior demanda por uma unidade da rede.

“Temos certeza de que Goiânia comporta três ou quatro unidades com tranquilidade”, disse ele ao Jornal Opção. O empresário ainda aproveitou para citar que outras cidades, como Itumbiara e Caldas Novas, estão no radar.

Vale destacar que, apesar da abertura, o empresário afirma que a operação não deve afetar o desempenho da loja de Anápolis.

