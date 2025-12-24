A cidade que nasceu muito rica, faliu e agora busca se reinventar para voltar aos “anos dourados”

Manaus viveu um dos maiores ciclos de riqueza do Brasil, enfrentou um colapso histórico e hoje tenta recuperar protagonismo econômico e cultural

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Arne Müseler / Wikimedia Commons)

Manaus, capital do Amazonas, carrega uma trajetória rara no país. A cidade nasceu cercada de riqueza natural e, por isso, viveu um auge econômico impressionante no fim do século XIX.

Naquele período, o Ciclo da Borracha transformou Manaus em uma das cidades mais ricas do mundo.

Na época, a cidade ganhou infraestrutura luxuosa, costumes europeus e obras que ainda hoje impressionam. O Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, virou o maior símbolo desse período. Além disso, Manaus passou a ser chamada de “Paris dos Trópicos”.

No entanto, a prosperidade durou pouco. Quando sementes de seringueira foram levadas para a Ásia, a produção de borracha se tornou mais barata fora do Brasil. Como resultado, o preço despencou e a economia local entrou em colapso.

A cidade, então, enfrentou décadas de estagnação. O luxo desapareceu, investimentos sumiram e Manaus perdeu relevância econômica. Ainda assim, a virada começou a ser desenhada nos anos 1960.

Nesse período, o governo federal criou a Zona Franca de Manaus. Com incentivos fiscais, a região passou a atrair indústrias de eletrônicos, motocicletas e tecnologia. Dessa forma, a cidade voltou a gerar empregos e crescimento.

Atualmente, Manaus se sustenta como um dos principais polos industriais do país. Ao mesmo tempo, busca diversificar sua economia. O turismo, por exemplo, ganhou espaço nos últimos anos.

Além disso, projetos de revitalização do Centro Histórico e da orla do Rio Negro tentam resgatar a identidade cultural da cidade. A proposta é clara: unir passado, natureza e desenvolvimento urbano.

Por outro lado, os desafios continuam grandes. O custo logístico elevado, a dependência do modelo industrial e as pressões ambientais exigem soluções rápidas e eficientes.

Ainda assim, Manaus aposta em inovação, economia verde e turismo sustentável. Com isso, tenta escrever um novo capítulo da própria história.

Assim, a cidade que já foi símbolo de riqueza extrema e também de decadência econômica busca, mais uma vez, se reinventar. Agora, o objetivo é voltar aos “anos dourados”, mas com um modelo mais equilibrado e preparado para o futuro.

Destinos para ir em Manaus

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!