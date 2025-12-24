Homem é acusado de furto na Drogasil de Anápolis, prova inocência e promete processar empresa

Gerente de farmácia acusou um homem de 31 anos de ter furtado um celular e retirado um pedido, mas imagens de segurança revelaram que o verdadeiro autor era um golpista

Da Redação - 24 de dezembro de 2025

Furto aconteceu na Drogasil de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, viveu um verdadeiro pesadelo nesta quarta-feira (24) em Anápolis, ao ser injustamente acusado de furto em uma das unidades da Drogasil no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Ele procurou a polícia após o gerente da loja, um homem de 35 anos, afirmar que ele havia retirado um pedido e furtado um celular do estabelecimento.

Inconformado com a acusação, a vítima foi até a drogaria para provar que não tinha qualquer envolvimento com o crime.

A situação começou a ser esclarecida quando o próprio gerente apresentou as imagens do circuito de segurança.

Os vídeos mostraram que o verdadeiro autor do furto era, na verdade, um golpista que se passou pela vítima para retirar a mercadoria e levar o aparelho.

As gravações registraram o criminoso fugindo em uma motocicleta com um comparsa. A confusão aumentou quando a empresa de aplicativo, acionada para identificar o entregador, forneceu dados que não correspondiam ao suspeito.

Diante da prova de sua inocência, o homem de 31 anos, que havia sido caluniado, manifestou o desejo de processar a empresa pela falsa acusação.

Ele e o gerente da farmácia foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), onde prestaram depoimento sobre o ocorrido e foram liberados.

Com o caso registrado, o 3º DP de Anápolis deve investigar para identificar o verdadeiro autor do furto e do golpe.

