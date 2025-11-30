Flanelinha que fez grávida passar mal em Anápolis já era conhecido por intimidar motoristas

De acordo com os policiais, ele estava alterado e apresentava sinais de uso de entorpecentes

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Uma gestante de nove meses passou mal após ser ameaçada por um flanelinha na tarde de sábado (29), em um estacionamento no bairro Jundiaí, em Anápolis.

A mulher estava dentro do carro com a família quando o suspeito se aproximou exigindo pagamento para permitir que o veículo permanecesse estacionado em uma área pública.

Diante da negativa da família, o homem teria se exaltado, batendo no carro e intimidando os ocupantes.

O comportamento agressivo causou pânico, principalmente na gestante, que ficou extremamente nervosa e acabou passando mal devido ao susto.

Clientes e moradores que presenciaram a cena acionaram a Polícia Militar (PM). Os agentes localizaram o flanelinha ainda nas imediações do supermercado.

De acordo com os policiais, ele estava alterado e apresentava sinais de uso de entorpecentes.

O suspeito foi detido e levado à delegacia pelo crime de ameaça. A gestante, por sua vez, recebeu apoio dos familiares e testemunhas e, após se recuperar do nervosismo, retornou para casa. Segundo informações repassadas à polícia, ela não correu risco e passa bem.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, outras pessoas procuraram a polícia relatando situações semelhantes envolvendo o mesmo indivíduo.

Segundo os novos relatos, o homem costumava intimidar motoristas para forçá-los a pagar pelo estacionamento em locais públicos.

Os possíveis novos casos estão sendo apurados pela corporação.

REVOLTANTE ‼️ Flanelinha que fez grávida passar mal em Anápolis já era conhecido por intimidar motoristas

