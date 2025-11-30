Flanelinha que fez grávida passar mal em Anápolis já era conhecido por intimidar motoristas

De acordo com os policiais, ele estava alterado e apresentava sinais de uso de entorpecentes

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Flanelinha que fez grávida passar mal em Anápolis já era conhecido por intimidar motoristas
(Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Uma gestante de nove meses passou mal após ser ameaçada por um flanelinha na tarde de sábado (29), em um estacionamento no bairro Jundiaí, em Anápolis.

A mulher estava dentro do carro com a família quando o suspeito se aproximou exigindo pagamento para permitir que o veículo permanecesse estacionado em uma área pública.

Diante da negativa da família, o homem teria se exaltado, batendo no carro e intimidando os ocupantes.

Leia também

O comportamento agressivo causou pânico, principalmente na gestante, que ficou extremamente nervosa e acabou passando mal devido ao susto.

Clientes e moradores que presenciaram a cena acionaram a Polícia Militar (PM). Os agentes localizaram o flanelinha ainda nas imediações do supermercado.

De acordo com os policiais, ele estava alterado e apresentava sinais de uso de entorpecentes.

O suspeito foi detido e levado à delegacia pelo crime de ameaça. A gestante, por sua vez, recebeu apoio dos familiares e testemunhas e, após se recuperar do nervosismo, retornou para casa. Segundo informações repassadas à polícia, ela não correu risco e passa bem.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, outras pessoas procuraram a polícia relatando situações semelhantes envolvendo o mesmo indivíduo.

Segundo os novos relatos, o homem costumava intimidar motoristas para forçá-los a pagar pelo estacionamento em locais públicos.

Os possíveis novos casos estão sendo apurados pela corporação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias