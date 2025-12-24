Imitador de Caiado impressiona com voz idêntica e engana pai de amigo em ligação; ouça

Registro conquistou internautas, que brincaram que a voz é mais parecida que a do próprio governador

Natália Sezil - 24 de dezembro de 2025

Anderson Morais surpreendeu ao imitar a voz do governador Ronaldo Caiado (UB). (Foto: Reprodução/@pedroleonardordc e Secom Goiás)

A última sexta-feira (19) passou muito perto de ser um dia diferenciado para um policial de Rio Verde, no Sul de Goiás. Com apreço pelo governador Ronaldo Caiado (UB), ele acreditou ter falado com o próprio político quando, na verdade, conversava com um imitador.

Toda a cena foi registrada e compartilhada nas redes sociais por Pedro Leonardo, que ligou para o pai com uma história já inventada: dono de uma loja de celulares, ele disse que tinha ido até o Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, para entregar um aparelho.

Ele explica ao familiar: “Tinha comentado com o pessoal que o senhor é policial. Vê se o senhor conhece esse cara que tá comprando um celular meu”.

Anderson Morais então, começa, dando sequência à encenação: “Como é que chama seu pai? Oi, seu Célio”. O homem do outro lado da linha chega a gaguejar ao perceber com quem, supostamente, está falando.

A semelhança com a voz do governador surpreende. O “falso” Caiado continua: parabeniza o profissional por fazer parte das forças policiais, dizendo que ele “dedica a vida à segurança pública do nosso estado”, e agradece pelos serviços prestados.

O policial agradece pela governança de Caiado, e o imitador chega a dizer que precisa visitar Rio Verde, pois a cidade apoia o deputado estadual Lucas do Vale (MDB). “Leva um abraço também para o nosso comandante”, pede.

Segundo Pedro Leonardo, o pai ficou sabendo do que realmente aconteceu algumas horas depois, durante à noite.

A publicação viralizou. Acumulou 186 mil visualizações, 11,5 mil curtidas e mais de 13 mil compartilhamentos. Nos comentários, internautas relataram surpresa.

“Até o governador acha que é ele mesmo, igualzinho!”, brincou um. Outro opinou: “A melhor imitação do Caiado que eu já vi até hoje. Muito bom”.

Alguns chegaram a marcar o político para tentar mostrar a semelhança. “Dá uma moral lá para ele, governador”, pediram.

[link do vídeo:]

https://www.instagram.com/reel/DSdy0y-jQ17/?igsh=YXM3dW51NG40MWxm

