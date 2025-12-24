Jovem que morreu após sofrer descarga elétrica em Goiânia é identificado
Vítima tinha 25 anos e sofreu o acidente enquanto estava trabalhando
Foi identificado como Keven Costa, de 25 anos, o jovem que morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma empresa no Setor Rodoviário, em Goiânia.
O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (23), conforme noticiado pelo Portal 6.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Keven realizava uma atividade em uma estrutura metálica quando recebeu a descarga elétrica e perdeu a consciência.
Ele foi encontrado suspenso pelo cinto de segurança, a cerca de seis metros do chão, preso à estrutura.
No momento da chegada das equipes de resgate, o trabalhador já não apresentava sinais vitais.
A retirada do corpo exigiu o uso de uma empilhadeira, devido à altura e à posição em que a vítima se encontrava.
Após o resgate, os bombeiros iniciaram manobras de reanimação dentro da viatura.
O atendimento durou cerca de 50 minutos, mas não houve resposta, e o óbito foi confirmado por volta das 18h50.
Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal foram acionadas para a perícia e remoção do corpo. O caso será investigado como acidente de trabalho.
