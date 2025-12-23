Trabalhador morre após levar choque elétrico em empresa de Goiânia

Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar a vítima por quase uma hora, mas sem sucesso

Natália Sezil - 23 de dezembro de 2025

Bombeiros foram acionados após trabalhador sofrer choque elétrico. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, sofreu uma parada cardíaca e morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava em uma empresa localizada no setor Rodoviário, região Centro-Oeste de Goiânia.

O caso aconteceu no final da tarde desta terça-feira (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado e continua no local.

Informações preliminares são de que as autoridades encontraram a vítima já inconsciente, presa pelo cinto no alto de uma estrutura de metal.

Os bombeiros o levaram até a viatura e realizaram tentativas de reanimação por cerca de 50 minutos, mas o trabalhador não resistiu.

