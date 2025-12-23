Trabalhador morre após levar choque elétrico em empresa de Goiânia

Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar a vítima por quase uma hora, mas sem sucesso

Natália Sezil Natália Sezil -
Bombeiros foram acionados após trabalhador sofrer choque elétrico.
Bombeiros foram acionados após trabalhador sofrer choque elétrico. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, sofreu uma parada cardíaca e morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava em uma empresa localizada no setor Rodoviário, região Centro-Oeste de Goiânia.

O caso aconteceu no final da tarde desta terça-feira (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado e continua no local.

Informações preliminares são de que as autoridades encontraram a vítima já inconsciente, presa pelo cinto no alto de uma estrutura de metal.

Leia também

Os bombeiros o levaram até a viatura e realizaram tentativas de reanimação por cerca de 50 minutos, mas o trabalhador não resistiu.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias