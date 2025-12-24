Salpicão de frango cremoso sem maionese: receita leve para o ano todo

A presença dele é obrigatória nas ceias e festividades de fim de ano, então vamos aprender a montar uma versão mais refrescante

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube)

O salpicão de frango é presença obrigatória nas mesas brasileiras, especialmente na época da ceia de Natal. Tradicionalmente preparado com maionese, o prato vem ganhando releituras mais leves, pensadas para quem busca equilíbrio alimentar sem abrir mão do sabor.

Entre elas, o salpicão de frango sem maionese se destaca como alternativa refrescante, versátil e fácil de preparar. A versão sem maionese reduz significativamente o teor de gordura e calorias, além de favorecer a digestão, principalmente em refeições mais fartas. O segredo está na escolha dos ingredientes e em um molho bem equilibrado, capaz de manter a cremosidade e realçar os sabores naturais do prato.

Ingredientes:

– 2 xícaras de frango cozido e desfiado

– 1 cenoura média ralada

– 1 maçã verde picada em cubos pequenos

– Meia xícara de milho-verde

– Meia xícara de ervilha

– Meia cebola roxa pequena fatiada

– 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

– Suco de 1 limão

– 3 colheres de sopa de azeite de oliva

– 3 colheres de sopa de iogurte natural ou requeijão ou creme de ricota

– Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o frango desfiado, a cenoura, a maçã, o milho, a ervilha e a cebola. Misture delicadamente para distribuir bem os ingredientes. Em um recipiente à parte, prepare o molho misturando o iogurte ou creme de ricota ou o requeijão com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta.

Ajuste os temperos e despeje o molho sobre os ingredientes e mexa até que tudo fique bem envolvido. Finalize com o cheiro-verde e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir. O descanso ajuda a realçar os sabores e deixa o prato ainda mais fresco.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!