Chuva de picanha: Frigorífico Goiás lança carne de helicóptero para moradores

Distribuição inusitada na véspera de Natal chamou atenção e viralizou nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Moradores de Aparecida de Goiânia foram surpreendidos por uma cena pouco comum na véspera de Natal. Um helicóptero ligado ao Frigorífico Goiás sobrevoou uma área aberta da cidade e lançou pacotes de carne para quem estava no local.

Vídeos gravados por populares mostram dezenas de pessoas correndo pelo terreno para tentar recolher os alimentos, enquanto a aeronave realizava manobras em baixa altitude.

A ação foi idealizada pelo empresário Leandro Batista Nóbrega, dono do frigorífico, em parceria com a esposa. O conteúdo foi divulgado pelo próprio empresário nas redes sociais, onde classificou a iniciativa como um gesto solidário de fim de ano.

Em posicionamento oficial, o Frigorífico Goiás informou que a estratégia adotada buscou reduzir riscos e garantir a segurança dos participantes durante a entrega dos kits.

De acordo com a empresa, houve tentativa de organizar a distribuição priorizando crianças, mas a dinâmica acabou sendo prejudicada pela falta de organização de parte dos adultos presentes.

Imagens posteriores mostram o helicóptero já em solo, moradores de bairros periféricos reunidos ao redor e crianças exibindo kits de churrasco recebidos durante a ação.

Uma testemunha relatou que a empresa tentou realizar a entrega de forma ordenada no chão e que a Polícia Militar (PM) acompanhou a situação para auxiliar na organização do local.

VÍDEO 📹 Chuva de picanha: Frigorífico Goiás lança carne de helicóptero para moradores Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/RHS1xiKeu4 — Portal 6 (@portal6noticias) December 25, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Aparecida!