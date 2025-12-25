Chuva de picanha: Frigorífico Goiás lança carne de helicóptero para moradores
Distribuição inusitada na véspera de Natal chamou atenção e viralizou nas redes sociais
Moradores de Aparecida de Goiânia foram surpreendidos por uma cena pouco comum na véspera de Natal. Um helicóptero ligado ao Frigorífico Goiás sobrevoou uma área aberta da cidade e lançou pacotes de carne para quem estava no local.
Vídeos gravados por populares mostram dezenas de pessoas correndo pelo terreno para tentar recolher os alimentos, enquanto a aeronave realizava manobras em baixa altitude.
A ação foi idealizada pelo empresário Leandro Batista Nóbrega, dono do frigorífico, em parceria com a esposa. O conteúdo foi divulgado pelo próprio empresário nas redes sociais, onde classificou a iniciativa como um gesto solidário de fim de ano.
Em posicionamento oficial, o Frigorífico Goiás informou que a estratégia adotada buscou reduzir riscos e garantir a segurança dos participantes durante a entrega dos kits.
De acordo com a empresa, houve tentativa de organizar a distribuição priorizando crianças, mas a dinâmica acabou sendo prejudicada pela falta de organização de parte dos adultos presentes.
Imagens posteriores mostram o helicóptero já em solo, moradores de bairros periféricos reunidos ao redor e crianças exibindo kits de churrasco recebidos durante a ação.
Uma testemunha relatou que a empresa tentou realizar a entrega de forma ordenada no chão e que a Polícia Militar (PM) acompanhou a situação para auxiliar na organização do local.
