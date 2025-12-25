Dono do Frigorífico Goiás causa polêmica expondo crianças ao lançar picanhas do alto de helicóptero: “humilhação”

Internautas, majoritariamente, apontaram que atitude não se assemelha com caridade e sim com promoção da marca

Natália Sezil - 25 de dezembro de 2025

Ação do Frigorífico Goiás reuniu dezenas de pessoas em volta de helicóptero. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A ação feita pelo Frigorífico Goiás ao lançar pedaços de picanha do alto de um helicóptero em Aparecida de Goiânia causou polêmica. Internautas consideraram o vídeo postado por Leandro Batista Nóbrega uma forma de “humilhação”.

Como já noticiado pelo Portal 6 nesta quinta-feira de Natal (25), um helicóptero ligado à empresa sobrevoou uma área aberta da cidade e lançou pacotes de carne para moradores que estavam ali.

A situação fez com que dezenas de pessoas corressem pelo terreno para tentar recolher os alimentos. Mesmo assim, o frigorífico alegou que buscou reduzir riscos e garantir a segurança dos participantes durante a entrega dos kits.

De acordo com o estabelecimento, a distribuição priorizou crianças – o que não passou despercebido pelos internautas, que consideraram que elas estavam sendo expostas e que a atitude se aproximava mais de promoção da marca do que de caridade.

Um deles compartilhou: “Jogar alimentos de um helicóptero pode causar acidentes, contaminação da carne e coloca pessoas em risco físico. É irresponsável”. Outro afirmou: “Uma boa ação. Mas o jeito de fazer é que foi uma humilhação para quem estava presente”.

Houve quem sugerisse outras alternativas. “Humilhou dizendo ser caridade. Se queria doar, passasse na rua e entregasse em mãos”, “deveriam cadastrar as famílias” e “quem são esses empresários, que não poderiam colocar as carnes em um freezer e distribuir por CPF” foram alguns dos comentários.

