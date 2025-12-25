Gravação mostra abordagem de gerente da Drogasil a homem acusado injustamente de furto em Anápolis

Vítima promete processar a rede pelo equívoco criminoso, que deverá ser investigado pela PC

Paulo Roberto Belém - 25 de dezembro de 2025

Furto aconteceu na Drogasil de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A gravação da conversa entre o gerente da Drogasil e o homem, de 31 anos, que foi acusado injustamente de furto nesta quarta-feira (24) – véspera de Natal, revela que desde o primeiro contato, houve indício de equívoco.

No registro obtido com exclusividade Portal 6, o responsável de uma das unidades da farmácia de rede no bairro Jundiaí liga para a vítima, constatando ser homônima do que teria retirado os itens do local, momentos antes.

Desde quando o gerente o chama pelo “nome”, o injustamente acusado acha estranho. “Você não acha que tá falando com a pessoa errada”?, questiona, o que não convence o funcionário.

A sequência registra que dados da vítima foram compartilhados de forma ilegal, porque apesar de coincidirem, o homem reforça que era impossível ele ter retirado os produtos no estabelecimento na condição de entregador de plataforma, porque não era ativo em nenhuma do mercado.

“Nem habilitação eu tenho”, disse ele por conta de o documento estar bloqueado.

Com o gerente ainda não convencido, a vítima o reconhece, se identificando como um trabalhador de um “pit dog”, que o funcionário frequentaria com o namorado. O responsável pela farmácia concorda, mas agora questionando se ele teria retirado os itens no local.

Assim, os dois acertam a ida à Drogasil para conversar sobre a questão. “Faço questão de ir”, combinaram.

Em tempo

A situação foi esclarecida após o gerente apresentar imagens do circuito de segurança, que mostraram um golpista se passando pela vítima para retirar a mercadoria e fugir de moto com um comparsa.

A empresa de aplicativo acionada forneceu dados que não correspondiam ao suspeito, aumentando a confusão. Com a prova de sua inocência, o homem de 31 anos, inicialmente acusado, afirmou que pretende processar a empresa pela falsa acusação.

Ele e o gerente prestaram depoimento na Central de Flagrantes e foram liberados. O 3º DP de Anápolis deve investigar o caso para identificar o verdadeiro autor do furto e do golpe.

