Gravíssimo acidente com 8 pessoas é registrado na GO-030, entre Anápolis e Campo Limpo

Vítimas foram socorridas e encaminhadas para o HEANA e UPA Pediátrica

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. (Foto: Reprodução)

Um carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira na tarde desta quinta-feira (25) na GO-330, em um trecho da zona rural entre Anápolis e Campo Limpo de Goiás.

Segundo informações iniciais, o veículo transportava oito pessoas.

Entre as vítimas estavam crianças e um adolescente de 17 anos, que sofreu múltiplas fraturas e precisou ser encaminhado com urgência por uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência.

Ambulâncias de Unidades de Suporte Básico também participaram do resgate.

O carro caiu em uma ribanceira próxima ao córrego João Leite, o que dificultou o acesso das equipes de socorro.

As vítimas já estavam fora do veículo no momento da chegada dos atendimentos.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Mais informações a qualquer momento.

