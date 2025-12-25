Jovem de Anápolis esfaqueado após desentendimento com o cunhado morre no hospital

Foi o segundo homicídio ocorrido no Natal. Caso será investigado pela Polícia Civil

Da Redação - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, morreu após ser esfaqueado durante um desentendimento com o cunhado, registrado na madrugada de Natal, em Anápolis.

A vítima foi identificada como Mateus Cruvinel Bittencourt e chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada em uma residência no bairro JK Nova Capital, nas proximidades da Avenida JK.

Mateus sofreu diversas perfurações provocadas por arma branca, principalmente na região das costas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o atendimento inicial e encaminharam o jovem ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde a morte foi confirmada.

Este foi o segundo homicídio registrado em Anápolis no dia 25 de dezembro.

O primeiro ocorreu no bairro Vivian Parque, onde um homem foi morto a tiros em via pública.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC), que apura as circunstâncias do crime.

