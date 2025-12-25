Veja o momento em que homem é assassinado na porta de distribuidora de bebidas, em Anápolis

PC vai investigar o crime em que vítima ainda tentou se esconder debaixo de carro para não ser morto

Da Redação - 25 de dezembro de 2025

Vídeo: registrou toda a movimentação que resultou na morte do homem. (Foto: Captura)

O assassinato de Ronyvon Rabelo Rodrigues, de 34 anos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (25), dia de Natal, em Anápolis, foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a movimentação momentos antes e depois dos disparos que mataram o homem.

O vídeo revela um fluxo incomum de pessoas na esquina da distribuidora de bebidas localizada no bairro Vivian Parque. Em determinado instante, após o primeiro disparo, as pessoas que estavam no local se dispersam rapidamente.

Na sequência, Ronyvon corre e se esconde debaixo de um GM Corsa estacionado em frente ao estabelecimento. Em meio à confusão, um indivíduo se aproxima do veículo, se abaixa, observa a vítima escondida e efetua um novo disparo. Logo depois, ele se levanta e deixa o local.

Pouco depois, uma dupla entra no carro e sai da distribuidora, sem perceber que havia um homem ferido sob o automóvel.

Conforme apurado pelo Portal 6, equipes de segurança foram acionadas e a área foi isolada até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte da vítima ainda no local.

Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos três disparos durante a ação. A Polícia Civil esteve na cena do crime e o caso segue sob investigação do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH). Até o momento, a autoria e a motivação do assassinato não foram esclarecidas.

