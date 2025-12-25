O ano que me ensinou a transformar comemoração em ação

Se a força vem das pessoas, então o caminho só poderia ser um: juntar todo mundo

Andreia Rezende - 25 de dezembro de 2025

Vereadora Andreia Rezende (Avante). (Foto: Arquivo pessoal)

Chegar ao fim de um ano nunca é simples. A gente faz balanços, lembra dos desafios, comemora as conquistas e, claro, sente o coração apertar e aquecer ao mesmo tempo. Este ano, para mim, foi intenso em todos os sentidos.

Foi o primeiro ano da minha filha, ainda tão pequena, descobrindo o mundo. Foi também meu primeiro ano como presidente da Câmara Municipal de Anápolis — e não de qualquer forma: como a primeira mulher a ocupar esse cargo na história da cidade, jovem, vereadora mais votada, carregando uma responsabilidade enorme e um orgulho ainda maior.

Não foi fácil. Houve desafios pessoais, profissionais, dias cansativos, decisões difíceis. Mas nada disso foi vivido sozinha. Vencemos cada obstáculo com apoio, carinho e união. Mãos dadas, com o mesmo propósito: ver Anápolis prosperar. Família que viraram rede de apoio para que essa mãe pudesse trabalhar. Profissionais comprometidos que ajudaram a Câmara a se tornar mais viva, mais próxima das pessoas, mais produtiva e mais humana.

E talvez por tudo isso, chegar ao final do ano e comemorar meu aniversário sempre foi um desafio. Quem faz aniversário em dezembro sabe: muita gente viajando, agendas cheias, encontros difíceis… e até aquela velha brincadeira de ganhar “um presente só”. Mas este ano eu entendi algo diferente.

Percebi que o que realmente me fortaleceu em 2025 foram as pessoas. A família, os amigos, os apoiadores, a equipe, cada abraço sincero, cada palavra de incentivo e cada um que veio por meio lado pra ajudar a construir. E também percebi que ainda há muito trabalho a ser feito, muitas vidas a serem alcançadas, muitas histórias que podem ser transformadas.

Foi assim que nasceu a ideia do Aniversário Solidário.

Se a força vem das pessoas, então o caminho só poderia ser um: juntar todo mundo. Fazer uma grande festa, aberta, simples, popular, cheia de carinho. No bairro onde eu nasci, no espaço da feira de todo domingo, porque acredito profundamente que as famílias são a base da sociedade que queremos construir.

Muitos amigos abraçaram essa ideia comigo. Gente que doou tempo, trabalho, brindes, ideias e amor. E o resultado é uma festa pensada para todos: vai ter sorteio de bicicletas e eletrodomésticos, brinquedos para as crianças, pipoca, picolé, trenzinho, serviços de saúde, corte de cabelo, massagem, show e até almoço. Uma festa completa, feita para celebrar a vida, a união e a solidariedade.

A gente vai cantar parabéns, dividir o bolo, trocar abraços, mas também estender a mão a quem precisa. Por isso, quem puder, está convidado a levar a doação de um alimento, para que juntos possamos alcançar ainda mais famílias.

Vai ser uma festa simples, do nosso jeito, mas com muito amor no coração. Um encerramento bonito para um ano desafiador, intenso e, acima de tudo, incrível.

Te espero no dia 27 de dezembro, das 8h30 às 13h, no Feirão da Alexandrina.

Vamos comemorar juntos. Porque eu venho aprendendo, dia após dia, que quanto mais a gente se doa, mais a gente se transforma — e transforma o mundo ao redor — para o bem.