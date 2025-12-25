Pesquisa coloca Sandro Mabel entre os prefeitos de capitais com pior avaliação do país

Levantamento mostra desaprovação superior à aprovação em Goiânia e posiciona o prefeito no quinto pior desempenho entre todas as capitais

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

Prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. (Foto: Alex Malheiros)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), aparece entre os prefeitos de capitais com pior avaliação do Brasil, segundo pesquisa Atlas/Intel divulgada neste mês.

O levantamento ouviu 82.781 pessoas entre os dias 6 de outubro e 5 de dezembro de 2025, sendo 2.675 entrevistas realizadas em Goiânia.

A margem de erro da amostra na capital goiana é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

De acordo com os dados, 38% aprovam a gestão de Sandro Mabel (UB), enquanto 47% desaprovam a administração municipal.

Outros 15% afirmaram não saber ou preferiram não responder à pesquisa.

Com esse resultado, Mabel ocupa a quinta pior avaliação entre prefeitos de capitais brasileiras, empatado em índice de aprovação com Sebastião Melo (MDB), de Porto Alegre.

Abaixo deles aparecem Álvaro Damião (UB), de Belo Horizonte, com 28%; David Almeida (Avante), de Manaus, com 23%; e Adriane Lopes (PP), de Campo Grande, com apenas 14%.

No ranking dos prefeitos mais bem avaliados do país, lidera Eduardo Braide (PSD), de São Luís, com 82% de aprovação.

Na sequência estão Dr. Furlan (MDB), de Macapá, com 78%; Léo Moraes (Pode), de Porto Velho, com 75%; e JHC (PL), de Maceió, com 73%.

Também figuram entre os dez primeiros João Campos (PSB), de Recife; Eduardo Pimentel (PSD), de Curitiba; Arthur Henrique (MDB), de Boa Vista; Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro; Eduardo Siqueira (Pode), de Palmas; e Bruno Reis (UB), de Salvador.

O Instituto Atlas/Intel também pediu que os entrevistados classificassem o desempenho dos prefeitos como ótimo ou bom, regular, ou ruim ou péssimo.

Em Goiânia, 19% avaliaram a gestão de Mabel (UB) como ótima ou boa, enquanto 53% consideraram regular.

Outros 26% classificaram o desempenho como ruim ou péssimo.

A prefeita com pior avaliação entre todas as capitais, Adriane Lopes (PP), registrou apenas 6% de ótimo ou bom.

Na região Centro-Oeste, o prefeito mais bem avaliado é Abílio Brunini (PL), de Cuiabá, com 54% de aprovação.

A pesquisa também cruzou dados por gênero, escolaridade, renda e religião dos entrevistados.

A maior aprovação de Sandro Mabel (UB) aparece entre homens de 25 a 34 anos, com ensino médio, renda de até R$ 2 mil e que não se declaram católicos nem evangélicos.

Já a maior rejeição ocorre entre mulheres de 35 a 44 anos, com ensino superior, renda entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, que se declaram agnósticas ou ateias.

