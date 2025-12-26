Adolescente de 15 anos morre após acidente na BR-060, próximo à UEG em Anápolis

Vítima estava na garupa de motocicleta que colidiu com caminhão

Natália Sezil - 26 de dezembro de 2025

Adolescente, Vanderleia Braga Silva foi socorrida após acidente, mas não resistiu. (Foto: Reprodução)

Uma adolescente, de 15 anos, morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na BR-060, região Sudeste de Anápolis, na tarde desta sexta-feira (26).

A colisão entre os dois veículos ocorreu nas proximidades da Universidade Estadual de Goiás (UEG), que fica às margens da rodovia. A vítima estava na garupa da moto, que seria pilotada pelo companheiro.

Ambos ficaram feridos e foram resgatados por equipes da concessionária Triunfo Concebra, responsável pela BR-060. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendeu à ocorrência e conduziu os dois ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Apesar dos esforços, a adolescente não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde. Ela foi identificada como Vanderleia Braga Silva. Moradora de Alexânia, estaria em Anápolis para passar as festas de fim de ano com a família.

O condutor da motocicleta segue internado. Autoridades competentes ficam responsáveis por apurar a dinâmica do acidente, bem como identificar quem seria o motorista do caminhão envolvido.

