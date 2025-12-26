Motociclista encontrado morto em Anápolis é identificado

Vítima trabalhava no Grupo Rio Vermelho e a PC já tem uma primeira hipóteses para investigar o que provocou a queda e óbito dela

Paulo Roberto Belém - 26 de dezembro de 2025

Vítima caiu ás margens da Avenida Triangular, no Residencial Idelfonso Limírio. (Foto: Reprodução)

O motociclista encontrado morto ao lado da própria motocicleta na manhã desta sexta-feira (26), no Residencial Ildefonso Limírio, em Anápolis, foi identificado como Magno Moreira Araújo.

Ele, que tinha 33 anos, trabalhava no Grupo Rio Vermelho, e a hipótese inicial de que a vítima tenha sido vítima de um acidente foi descartada, incialmente, pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Isso porque os socorristas não localizaram no perímetro da Avenida Triangular, onde ele foi encontrado, elementos que indicassem que Magno tivesse sido atingido ou colidido em “algo”.

Assim, a corporação identificou rigidez cadavérica e cianose, caracterizando que a morte pode ter ocorrido horas antes do acionamento das equipes, possivelmente durante a madrugada.

Nessa condição, embora ele possa ter sofrido um mal súbito enquanto conduzia a motocicleta, perdendo o controle, caindo e morrendo, essa possibilidade depende de exames que serão realizados pela Polícia Científica.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo de Magno, que será liberado para a família assim que realizarem os procedimentos relacionados ao órgão ligado à Polícia Civil (PC).

Ficará a cargo da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), responsável a explicar, posteriormente, as circunstâncias do episódio, considerando os elementos da investigação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Anápolis!