Motociclista é encontrado morto em Anápolis e caso chama atenção da polícia

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava presente e a médica de plantão confirmou o falecimento.

O que chamou a atenção das autoridades foi a ausência de vestígios que indicassem um acidente de trânsito violento. Também não foram visualizados sinais de perfuração por arma de fogo ou arma branca no corpo.

A principal hipótese levantada é que o condutor da motocicleta possa ter sofrido um mal súbito, o que o teria levado a perder o controle do veículo e cair, evoluindo a óbito no local.

A moto e o aparelho celular dele foram entregues para uma familiar, e o caso foi registrado como morte acidental.