Motociclista é encontrado morto em Anápolis e caso chama atenção da polícia
Circunstâncias do falecimento chamaram a atenção por ausência de vestígios de acidente ou morte violenta
Um motociclista foi encontrado morto ao lado de sua motocicleta, caída fora da pista, na manhã desta sexta-feira (26) em circunstâncias que levantam a suspeita de um mal súbito ao invés de um acidente de trânsito convencional no bairro residencial Ildefonso Limiro, em Anápolis.
A ocorrência teve início após o acionamento da Polícia Militar (PM) para atender a um suposto acidente de trânsito com queda de moto. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima, um homem de 33 anos, já em óbito, em posição de decúbito ventral.
A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava presente e a médica de plantão confirmou o falecimento.
O que chamou a atenção das autoridades foi a ausência de vestígios que indicassem um acidente de trânsito violento. Também não foram visualizados sinais de perfuração por arma de fogo ou arma branca no corpo.
A principal hipótese levantada é que o condutor da motocicleta possa ter sofrido um mal súbito, o que o teria levado a perder o controle do veículo e cair, evoluindo a óbito no local.
A moto e o aparelho celular dele foram entregues para uma familiar, e o caso foi registrado como morte acidental.
