Mulher é esfaqueada na frente da filha de 14 anos em pleno Natal; suspeito foi preso em Aparecida de Goiânia
Uma celebração de Natal terminou em tentativa de feminicídio na noite desta quinta-feira (25), na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Uma jovem de 29 anos foi atingida por golpes de faca no interior da própria residência, em um crime que chocou a vizinhança.
No momento do ataque, a filha da vítima, uma adolescente de apenas 14 anos, estava no imóvel e presenciou a agressão. O autor, de 30 anos, foi flagrado por câmeras de segurança da rua saindo correndo do local, chegando a cair mais de uma vez e aparentar estar embriagado.
Após o crime, equipes da Polícia Militar (PM) iniciaram buscas na região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância para o local.
Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), onde recebeu atendimento médico especializado.
O suspeito foi localizado e preso em flagrante em uma residência. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Goiânia, onde foi preso em flagrante.
A arma utilizada no crime, uma faca, foi encontrada pelos policiais em um lote próximo ao local da agressão. O caso foi registrado como feminicídio.
A reportagem solicitou atualizações acerca do estado de saúde da vítima ao HUGO mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obteve resposta, o espaço segue aberto.
