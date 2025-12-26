Mulher é esfaqueada na frente da filha de 14 anos em pleno Natal; suspeito foi preso em Aparecida de Goiânia

Arma utilizada no crime, uma faca, foi encontrada pelos policiais em um lote próximo ao local da agressão

Samuel Leão - 26 de dezembro de 2025

Tentativa de feminicídio aconteceu em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma celebração de Natal terminou em tentativa de feminicídio na noite desta quinta-feira (25), na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Uma jovem de 29 anos foi atingida por golpes de faca no interior da própria residência, em um crime que chocou a vizinhança.

No momento do ataque, a filha da vítima, uma adolescente de apenas 14 anos, estava no imóvel e presenciou a agressão. O autor, de 30 anos, foi flagrado por câmeras de segurança da rua saindo correndo do local, chegando a cair mais de uma vez e aparentar estar embriagado.

Após o crime, equipes da Polícia Militar (PM) iniciaram buscas na região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância para o local.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), onde recebeu atendimento médico especializado.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante em uma residência. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Goiânia, onde foi preso em flagrante.

A arma utilizada no crime, uma faca, foi encontrada pelos policiais em um lote próximo ao local da agressão. O caso foi registrado como feminicídio.

A reportagem solicitou atualizações acerca do estado de saúde da vítima ao HUGO mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obteve resposta, o espaço segue aberto.

GRAVE ‼️ Mulher é esfaqueada na frente da filha de 14 anos em pleno Natal; suspeito foi preso em Aparecida de Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/yGVlrohxTU — Portal 6 (@portal6noticias) December 26, 2025

