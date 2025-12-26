O segredo para escolher alho no mercado e levar sempre os dentes mais frescos
Um detalhe simples na casca e na “base” do bulbo entrega se o alho está novo, mais suculento e com sabor forte — e evita desperdício em casa
Quem cozinha com frequência sabe: um alho bom muda completamente o sabor da comida. Só que, na correria do dia a dia, muita gente pega qualquer cabeça na banca e só descobre em casa que o alho está velho, murcho, com pouco aroma ou até começando a brotar. A boa notícia é que existe um “segredo” simples — e quase ninguém presta atenção — na hora de escolher o alho certo.
O primeiro ponto é observar a casca. O alho fresco costuma ter a pele mais firme e bem “fechada”, sem excesso de partes soltas e sem aparência ressecada.
Quando a casca está muito quebradiça, escura ou soltando em excesso, pode ser sinal de que aquele alho já está mais antigo e perdeu parte da potência.
Outro detalhe importante é apertar levemente o bulbo com os dedos. O alho ideal precisa estar duro e consistente, sem áreas moles. Se você sente que ele está “fofo”, com dentes cedendo ou com partes enrugadas, é provável que já esteja desidratado por dentro — e isso significa menos sabor e menos rendimento.
Mas o truque que realmente entrega o “estado” do alho está na base, aquela parte de baixo por onde a cabeça ficava presa à raiz.
Quando o alho está mais fresco e bem conservado, essa região aparece mais sequinha e bem fechada, com aspecto uniforme. Já quando ele está velho, pode ter sinais de umidade, partes escuras ou até marcas que indicam que ele começou a se deteriorar internamente.
Vale também ficar atento a um inimigo comum: brotos verdes. Se o alho já está brotando, isso indica que ele passou do ponto ideal. Mesmo sendo possível consumir, o sabor tende a ficar mais forte e amargo em algumas receitas, além de mostrar que o bulbo já não está tão novo.
No fim, a escolha certa se resume a um checklist rápido: casca firme, cabeça pesada para o tamanho, dentes bem duros e base seca e fechada.
Fazendo isso, você aumenta muito a chance de levar um alho mais fresco, com aroma mais potente e que vai durar mais tempo em casa — sem surpresas desagradáveis quando for cozinhar.
