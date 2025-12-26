Para fugir de abordagem, jovem atropela policial militar em Formosa, mas é alcançado pelos colegas de farda dela

PM sustentou que, durante a prisão, suspeito também agrediu outros policiais e aparentava sinais de embriaguez

Davi Galvão - 26 de dezembro de 2025

Policial Alline Rodrigues foi atropelada pelo suspeito, que fugia de abordagem. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 23 anos foi preso após atropelar uma policial militar durante uma tentativa de fuga de uma abordagem de trânsito, na madrugada desta quinta-feira (25). O caso ocorreu no Parque da Colina, em Formosa, quando equipes da Polícia Militar (PM) atuavam no local e tentaram conter uma motocicleta que trafegava em alta velocidade, colocando pedestres em risco.

A tentativa de abordagem aconteceu em uma via estreita, com aglomeração de pessoas. Os policiais se posicionaram para interceptar o veículo, mas o condutor acelerou em direção à policial Alline Rodrigues Bastos, atingindo-a violentamente.

Com o impacto, a vítima foi arremessada a cerca de 15 metros e sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo.

Ela foi socorrida caída no asfalto e recebeu atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Formosa, sendo depois transferida ao Instituto Ortopédico de Goiânia.

O Portal 6 procurou a unidade médica, mas foi informado que, por orientações da própria vítima, apenas a família poderia ser atualizada quanto ao estado de saúde.

Após o atropelamento, o condutor foi localizado e preso em flagrante. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada e comportamento agressivo. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Durante a prisão, o suspeito ainda reagiu com socos e chutes e causou danos a uma viatura, o que exigiu o uso de algemas.

O homem foi levado à Central de Flagrantes, juntamente com a passageira que estava na garupa, para as providências legais e, além dos crimes de trânsito, também deve responder por tentativa de homicídio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!