Por que muitas donas de casa usam vinagre no arroz? Para que serve e por que é recomendado

Ingrediente simples pode melhorar a textura, conservar melhor o alimento e até trazer benefícios no preparo do dia a dia

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

O uso de vinagre no arroz pode parecer estranho à primeira vista. No entanto, muitas donas de casa adotaram esse truque há anos por motivos práticos que vão além do sabor. A técnica é simples e tem efeitos perceptíveis no resultado final.

O principal motivo está na textura dos grãos. Ao adicionar uma pequena quantidade de vinagre durante o preparo, o arroz tende a ficar mais soltinho. Isso acontece porque o ácido acético ajuda a reduzir o excesso de amido liberado durante o cozimento.

Além disso, o vinagre não altera o sabor quando usado corretamente. A quantidade indicada costuma ser de uma colher de chá para cada xícara de arroz cru. Assim, o gosto final permanece neutro.

Outro benefício importante é a conservação. O vinagre ajuda a retardar a proliferação de bactérias, o que faz com que o arroz demore mais para azedar após pronto. Por isso, muitas pessoas usam o truque quando o alimento ficará algumas horas fora da geladeira.

O ingrediente também contribui para manter os grãos mais brancos e uniformes, algo valorizado principalmente no arroz branco tradicional. Esse efeito visual é um dos motivos pelos quais a prática é comum em cozinhas profissionais.

Além disso, há quem utilize o vinagre para facilitar a digestão. Embora não seja um remédio, o ácido pode ajudar o organismo a lidar melhor com o amido, reduzindo a sensação de estufamento em algumas pessoas.

Outro ponto positivo é a versatilidade. O truque funciona tanto no arroz feito na panela quanto na panela elétrica. Basta adicionar o vinagre junto com a água, antes de iniciar o cozimento.

Apesar das vantagens, o uso deve ser moderado. Quantidades maiores podem sim alterar o sabor e deixar o arroz ácido. Por isso, o segredo está na medida correta.

No fim das contas, o vinagre no arroz não é mito nem modismo. Trata-se de um truque simples, barato e eficiente, que explica por que tantas donas de casa continuam usando a técnica até hoje.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!