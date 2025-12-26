Você usa o forno errado: entenda para que serve cada nível da grade e descubra qual é ideal para cada preparo

Um detalhe simples na posição da assadeira pode mudar completamente o resultado das receitas

Gabriel Yuri Souto - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Muita gente liga o forno e coloca a assadeira na primeira grade disponível. No entanto, essa escolha influencia diretamente no tempo de preparo, na textura e no sabor dos alimentos. Cada nível da grade do forno foi pensado para um tipo específico de receita.

Quando a posição não é respeitada, é comum que a comida queime por baixo, fique crua por dentro ou asse de forma desigual. Por isso, entender o funcionamento de cada nível ajuda a acertar no preparo, mesmo em receitas simples do dia a dia.

No nível 1, que fica mais próximo da base do forno, o calor é mais intenso vindo de baixo. Essa posição é ideal para pizzas e pães, pois ajuda a dourar o fundo da massa e garante mais crocância.

Já o nível 2 oferece um equilíbrio maior de calor. Por isso, funciona melhor para carnes e peixes, permitindo que o alimento asse por completo sem ressecar ou queimar rapidamente por fora.

O nível 3, localizado no centro do forno, é considerado o mais neutro. Ele distribui o calor de forma uniforme, o que o torna perfeito para bolos e massas, evitando que cresçam tortos ou assem de maneira irregular.

No nível 4, mais próximo da parte superior, o calor começa a se concentrar de cima. Essa posição é indicada para legumes, ajudando a assar sem perder a textura e sem ressecar demais.

Por fim, o nível 5, que fica bem próximo da resistência superior, é o mais indicado para gratinar. Nessa altura, o calor intenso doura queijos e cria aquela crosta típica de lasanhas, massas e pratos com cobertura.

Vale lembrar que cada forno pode ter pequenas variações. Por isso, observar o comportamento do seu equipamento é fundamental. Além disso, evitar abrir o forno durante o preparo ajuda a manter a temperatura estável.

Com esse cuidado simples, o forno passa a trabalhar a seu favor. Ajustar a posição da grade faz diferença no resultado e deixa as receitas mais saborosas e bem preparadas.

