6 signos que estão com sorte e já podem fazer suas apostas na Mega da Virada

Astrologia indica uma maré favorável para alguns signos nesta reta final do ano — e eles podem aproveitar o momento para tentar a sorte no prêmio mais esperado do Brasil

Isabella Valverde - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Mega da Virada é, sem dúvida, um dos assuntos mais comentados do fim de ano. A cada dezembro, milhões de brasileiros correm para as lotéricas sonhando com o prêmio milionário, fazendo promessas e imaginando como seria mudar de vida de uma hora para outra.

E, para quem acredita em astrologia, alguns signos podem sentir um “empurrão” extra do universo neste período. Isso não significa garantia de vitória — afinal, loteria é sorte —, mas a verdade é que há momentos em que a energia parece mais favorável, especialmente para quem está confiante, otimista e com a intuição afiada.

A seguir, confira 6 signos que estão com sorte e já podem fazer suas apostas na Mega da Virada, segundo a leitura astrológica do momento.

1) Leão

Leão entra na reta final do ano com uma energia forte de brilho e destaque. É um signo que naturalmente atrai oportunidades quando está confiante, e a tendência é que a sorte apareça justamente em momentos inesperados.

Dica do signo: faça a aposta com números que tenham significado para você — datas importantes podem te inspirar.

2) Sagitário

Sagitário é um dos signos mais ligados à sorte e à expansão. Na virada, a energia de esperança e novas possibilidades combina perfeitamente com o sagitariano, que tende a arriscar com leveza e fé.

Dica do signo: aposte sem desespero, mas com otimismo. A vibração da confiança pode ser seu diferencial.

3) Touro

Touro costuma ser mais pé no chão, mas pode ser surpreendido por uma fase de prosperidade. O signo entra em um período em que ganhos materiais e oportunidades financeiras ficam em evidência.

Dica do signo: aposte com equilíbrio. A sorte pode aparecer, mas o segredo é não exagerar.

4) Peixes

Peixes está com a intuição em alta, e isso pode influenciar até escolhas “aleatórias”. É um signo sensível às energias e, por isso, pode sentir quando é o momento certo para tentar algo diferente.

Dica do signo: confie em palpites e sinais. Às vezes, a escolha vem sem explicação — e está tudo bem.

5) Gêmeos

Gêmeos entra com energia de movimento e oportunidades rápidas. O signo pode se beneficiar do clima de virada, quando as coisas mudam de forma inesperada e “do nada”.

Dica do signo: aposte com variações — bolões ou jogos diferentes podem aumentar sua sensação de chance.

6) Escorpião

Escorpião tende a fechar ciclos e iniciar outros com força. Na virada, a energia do signo fica mais conectada a transformações — e, quando o assunto é Mega da Virada, nada representa mudança maior do que um prêmio milionário.

Dica do signo: escolha números com estratégia. Escorpianos gostam de controle e podem preferir padrões ou combinações.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!