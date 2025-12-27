A maior plantação de soja do país fica em um lugar inesperado e movimenta milhões todos os anos

Mato Grosso lidera a produção nacional de soja e gera bilhões de reais por safra, impulsionando a economia brasileira

Gabriel Yuri Souto - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando se fala em grandes plantações de soja no Brasil, muita gente ainda associa a produção aos estados do Sul. No entanto, o maior polo do país está no Centro-Oeste, mais precisamente em Mato Grosso, estado que lidera a produção nacional há vários anos.

A soja é o principal produto agrícola mato-grossense e responde por uma fatia expressiva da economia local. Somente em 2025, o grão deve movimentar cerca de R$ 92 bilhões no estado, considerando o Valor Bruto da Produção. Esse montante representa mais da metade de toda a riqueza gerada pelo agronegócio mato-grossense no ano.

Grande parte dessa produção está concentrada em municípios como Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Campo Novo do Parecis, regiões que possuem algumas das maiores áreas contínuas de cultivo de soja do mundo. Nessas cidades, a agricultura domina a paisagem e dita o ritmo da economia.

Exportação

Além de abastecer o mercado interno, a soja produzida em Mato Grosso tem forte destino internacional. Países como China, integrantes da União Europeia e outras nações asiáticas estão entre os principais compradores do grão brasileiro, o que torna o estado estratégico para a balança comercial do país.

A liderança de Mato Grosso se explica pela combinação de grandes áreas agrícolas, uso intenso de tecnologia no campo, mecanização avançada e sistemas de produção cada vez mais eficientes. O modelo permite altas produtividades mesmo em regiões distantes dos grandes centros urbanos.

Contudo, o impacto da soja vai além das lavouras. A cadeia produtiva movimenta transporte, armazenamento, comércio, geração de empregos e investimentos em infraestrutura, fortalecendo não apenas os municípios produtores, mas também a economia nacional.

Assim, longe do litoral e distante do Sul do país, Mato Grosso se consolidou como o coração da soja brasileira, transformando uma região antes pouco conhecida em um dos principais motores econômicos do Brasil.

