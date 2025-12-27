Adeus aos supermercados: nova tendência ganha espaço e promete dominar 2026

Tecnologia, conveniência e dados: a combinação que pode redefinir sua próxima ida às compras

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O tradicional carrinho de supermercado que muitos brasileiros conhecem, aquele que se empurra pelos corredores sem custo algum, está prestes a entrar para a história em várias partes do mundo.

Isso porque redes de varejo na Europa, América do Norte, África e Ásia já testam ou implantam carrinhos inteligentes equipados com QR code, tecnologia NFC e até inteligência artificial, capazes de identificar produtos, calcular gastos e permitir pagamento diretamente pelo equipamento, sem passar pelo caixa convencional.

Essa tendência, impulsionada pela digitalização do varejo, promete reduzir filas, acelerar o processo de compras e oferecer uma experiência mais personalizada ao consumidor.

Supermercados modernos veem nos smart carts não apenas uma forma de agilizar o pagamento, mas também uma oportunidade de coletar dados de consumo, mapear trajetórias dentro da loja e oferecer ofertas específicas com base no comportamento de compras.

Testes e pilotos da tecnologia já estão em andamento em diversos países. Na Espanha, grandes redes planejam carrinhos com sensores que reconhecem automaticamente os itens e permitem pagar sem filas.

Em países fora da Europa, iniciativas semelhantes surgem com variantes: em Austrália e África do Sul, redes testam smart carts que permitem rastrear gastos em tempo real, pesar produtos frescos e pagar diretamente na própria cadeira de compras.

Para o consumidor, a mudança pode significar mais praticidade e rapidez, mas também levanta questões sobre privacidade de dados e adaptação cultural.

Em mercados como o brasileiro, onde carrinhos gratuitos sempre foram a norma, a adoção de tecnologias de pagamento digital ainda divide opiniões.

Além disso, a coleta de dados de compras pode atrair ofertas customizadas, algo que agrada muitos, mas preocupa outros em relação ao uso e proteção dessas informações pessoais.

