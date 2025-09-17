Novo RG traz chip e QR Code em mudança histórica: confira prazos e vantagens

O documento substitui o antigo modelo de forma gradual e traz recursos que garantem mais segurança, praticidade e tecnologia

Pedro Ribeiro - 17 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Senado Federal)

O Novo RG já está em vigor em todo o Brasil e promete mudar de forma definitiva a forma como nos identificamos.

Desde janeiro de 2024, os estados e o Distrito Federal começaram a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CNI), que traz mais segurança, praticidade e tecnologia.

O Novo RG substitui o antigo modelo de forma gradual e traz recursos como chip, QR Code e a unificação do CPF como número único de identificação. Mas afinal, o que muda na prática e quais são os prazos para a troca?

A Carteira de Identidade Nacional foi criada para acabar com a multiplicidade de registros que existiam no país. Antes, um cidadão podia ter até 27 números de RG diferentes, um em cada estado. Agora, com o Novo RG, o CPF passa a ser o identificador único válido em todo o território nacional.

O documento tem um QR Code que pode ser escaneado por qualquer smartphone, permitindo verificar sua autenticidade e identificar rapidamente se foi perdido ou roubado. Além disso, ele traz um código internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes, facilitando o reconhecimento fora do Brasil.

Prazos para substituição

Apesar da novidade, o RG antigo ainda não perdeu a validade. O prazo final para sua aceitação é 28 de fevereiro de 2032. Até lá, o Novo RG será emitido gradualmente em todo o país, permitindo que os brasileiros façam a troca de forma organizada.

O que muda na vida do cidadão

O Novo RG traz várias mudanças importantes:

Além disso, a nova identidade pode ser emitida em papel de segurança, em cartão de policarbonato (plástico) ou em formato digital.

Como emitir o Novo RG

Para solicitar a nova carteira, basta procurar a Secretaria de Segurança Pública do estado. O cidadão precisa apresentar certidão de nascimento ou de casamento, tanto em formato físico quanto digital. O processo é simples e segue os padrões nacionais estabelecidos pelo governo federal.

Quanto custa a emissão

A primeira via e as renovações do Novo RG são gratuitas, conforme prevê a Lei 7.116/83. No entanto, a segunda via é paga, e o valor varia de acordo com cada estado. Se o cidadão optar pelo modelo em policarbonato (plástico), também haverá uma taxa adicional.

Por que o Novo RG é considerado um avanço

Com o Novo RG, o Brasil dá um passo importante no combate às fraudes e na modernização da documentação. A integração do CPF como número único elimina duplicidades, enquanto os recursos tecnológicos, como chip e QR Code, oferecem mais segurança e rapidez na identificação.

Essa mudança histórica garante mais confiança para os cidadãos e mais eficiência para os serviços públicos e privados.

