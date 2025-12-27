Anápolis além do óbvio: 6 lugares pouco conhecidos que valem ser visitados em 2026

Dica de ouro do Portal 6 vale para tanto para quem é da cidade, como para quem vai visitá-la

Paulo Roberto Belém - 27 de dezembro de 2025

Imagem aérea Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso)

Você, que é morador de Anápolis, pode até ter em mente lugares para indicar para quem eventualmente pergunte “o que fazer na cidade”. Mas, será que algum desses é o que o Portal 6 vai sugerir a seguir?

A reportagem considera seis 6 lugares não óbvios e pouco conhecidos que valem ser visitados em 2026, ano próximo que está batendo na porta.

Pamonharia Jeitinho da Roça

O morador de Anápolis que não gosta de pamonha, bom cidadão não é. Brincadeira à parte, sugerimos a Pamonharia Jeitinho da Roça para quem ama de paixão e para quem pretende conhecer a iguaria goiana, é claro.

O estabelecimento é localizado na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara, bem pertinho do Procon Municipal.

Parque da Liberdade

Esqueça o Parque Ipiranga e o da Jaiara. Por que não ir visitar o Parque da Liberdade, que fica ali no final da Avenida Getulino Artiaga, sendo o mais central de Anápolis?

O espaço foi construído para reparar uma antiga erosão da cidade e lá é um dos lugares mais atrativos para se observar o pôr do sol. Sabia?

Churrasquinho da Quadra

Quem gosta de bater uma bolinha pode até conhecer, mas vale apresentar esse local para quem não. O Churrasquinho da Quadra fica ali na Avenida dos Pirineus, bem no começo para quem acessa o Parque dos Pirineus.

Além do churrasco, a cerveja gelada é a especialidade da casa.

Quintal de Casa

Essa dica é para quem gosta de um ambiente familiar, arejado e com atendimento de quem te considera como um verdadeiro amigo.

Fica ali na bela e linda Vila Jaiara, na Rua Carlinhos José Ribeiro. É o verdadeiro Quintal de Casa que mais parece o quintal da nossa casa.

Chapeuzinho Vermelho

A personagem de um dos mais clássicos contos de fada está representada em um local que pode até passar despercebido ali na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, no Anápolis City, mas que é uma boa pedida para aquele dia de folga.

Tomar umas e comer aquele petisco embaixo das árvores do Chapeuzinho Vermelho não é nada mal em 2026, não é?

Restaurante Satisfeito

Agora, para quem gosta de comida bem servida para sair de um restaurante satisfeito na vontade de comer, o Restaurante Satisfeito se encaixa bem como dica fora do óbvio para o próximo ano.

Local que atende a família e os amigos na Rua Costa e Silva, no Jardim Bandeirante, entre as avenidas Universitária e Brasil Norte.

