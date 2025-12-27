Homem que matou esposa com golpe fatal em Goiânia já tinha ficha criminal e acumulava histórico de agressões

Passado violento inclui ameaças, cárcere privado e até mesmo roubo

Pedro Ribeiro - 27 de dezembro de 2025

Suspeito já tinha passagens por violência doméstica antes de tirar a vida de Natali Vieira Batista. (Foto: Reprodução)

O homem de 37 anos preso suspeito de matar a companheira, Natali Vieira Batista, de 33 anos, em Goiânia, já possuía histórico de agressões, ameaças e episódios recorrentes de descontrole.

De acordo com apuração do Portal 6, antes do feminicídio ocorrido na Vila Monticelli, o suspeito já havia sido detido por acusações envolvendo violência contra outras mulheres e, posteriormente, contra a própria vítima, meses antes do assassinato.

Em outubro deste ano, Natali também teria sido agredida durante uma discussão com o então companheiro.

Conforme a apuração, ela apresentava diversos hematomas pelo corpo, chegando inclusive a pular de um veículo em movimento na tentativa de escapar.

Dias depois, uma nova ocorrência mobilizou a polícia após relatos de que o homem estaria ameaçando moradores de um condomínio e tentando fugir com um veículo.

Durante a ação, ele colidiu com outros carros, abandonou o automóvel e fugiu a pé. O veículo foi apreendido posteriormente.

Antecedentes

Além disso, em 2023, foi apontado como autor de agressões contra uma ex-companheira, que teria sido mantida trancada em um quarto de hotel.

A Polícia Militar (PM) precisou arrombar a porta para resgatar a mulher, que apresentava lesões pelo corpo. Apesar disso, a vítima optou por não prestar queixa contra ele na ocasião.

Além de todos os episódios citados, o homem também possui passagem por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Entenda o caso

O homem foi preso após matar Natali Vieira Batista, de 33 anos, com uma facada no peito, na noite de sexta-feira (26), na Vila Monticelli, em Goiânia.

Segundo o pai do suspeito, ele possui diagnóstico de esquizofrenia e estava em surto no dia do crime, quando familiares tentavam conseguir a internação. Após fugir, o autor foi localizado, preso e confessou o assassinato.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!