Homem que arrombou porta e matou esposa com golpe fatal tinha esquizofrenia, diz pai

Genitor tentava interná-lo no dia do crime. Uso de drogas pelo casal agravava a condição psiquiátrica e autor confessou assassinato após ser preso

Augusto Araújo - 27 de dezembro de 2025

Natali Vieira Batista, de 33 anos, foi morta a facadas. (Foto: Reprodução)

Um homem de 37 anos, diagnosticado com esquizofrenia, matou a própria companheira, Natali Vieira Batista, de 33 anos, com uma facada no peito após uma série de discussões e agressões na noite desta sexta-feira (26), na Vila Monticelli, em Goiânia.

Em um ato de fúria, ele chegou a derrubar a porta de um quarto onde familiares tentavam contê-lo, alcançou a vítima no corredor da residência e desferiu um único golpe fatal na mulher.

Conforme apurado pelo Portal 6, a informação sobre a condição psiquiátrica do autor foi fornecida à polícia pelo próprio pai dele.

O genitor relatou ainda que, no dia do crime, estava tentando conseguir a internação do filho, que se encontrava em surto.

A tragédia ocorreu justamente na casa da avó do autor, para onde a família havia se dirigido após um dia de conflitos intensos.

O pai também informou que o relacionamento do casal era conturbado e que ambos faziam uso de drogas — fator que agrava quadros de esquizofrenia, podendo intensificar episódios de agressividade e paranoia.

Após o crime, o homem fugiu em um Hyundai HB20, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar.

Durante a abordagem, ele resistiu à prisão, mas, após ser contido, confessou espontaneamente ter assassinado a companheira, alegando que o crime teria sido motivado por ciúmes.

O esposo foi autuado em flagrante no plantão da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

