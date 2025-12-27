Não é a dipirona, nem o paracetamol: o remédio caseiro milenar que promete acabar com a enxaqueca em poucos minutos

Usado há séculos em diferentes culturas, ingrediente natural voltou a ganhar atenção por ajudar a aliviar crises leves de dor de cabeça

27 de dezembro de 2025

Quem sofre com enxaqueca costuma recorrer rapidamente a analgésicos como dipirona ou paracetamol. No entanto, muito antes desses medicamentos existirem, um remédio caseiro milenar já era utilizado para tentar aliviar dores intensas na cabeça.

Esse ingrediente atravessou gerações e segue presente na medicina tradicional de vários países. Trata-se do gengibre, raiz conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e pelo efeito calmante no organismo.

O gengibre passou a chamar atenção porque pode ajudar a reduzir a dor e outros sintomas comuns da enxaqueca, como náusea, sensibilidade à luz e mal-estar. Em crises leves ou no início da dor, muitas pessoas relatam melhora em poucos minutos após o consumo.

O uso mais comum é em forma de chá quente, feito com a raiz fresca. A bebida ajuda a relaxar o corpo, enquanto os compostos naturais do gengibre atuam nos processos inflamatórios ligados à dor.

Estudos já observaram que o gengibre pode agir em mecanismos semelhantes aos de alguns medicamentos usados para dor, especialmente na redução de inflamações. Por isso, ele costuma ser citado como alternativa natural para quem busca alívio sem recorrer imediatamente a remédios industrializados.

Apesar disso, especialistas alertam que o efeito não é igual para todos. Em crises fortes ou recorrentes, o gengibre tende a funcionar apenas como complemento, não substituindo tratamentos médicos indicados para enxaqueca crônica.

Outro ponto importante é a moderação. Pessoas com problemas gástricos, uso de anticoagulantes ou condições específicas devem ter cautela e buscar orientação profissional antes de consumir o gengibre com frequência.

Assim, longe da dipirona e do paracetamol, o gengibre segue como um remédio caseiro milenar que continua sendo usado por quem busca aliviar a enxaqueca de forma simples, acessível e natural.

