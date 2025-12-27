O que a lei diz sobre encostar o carro para atender uma ligação no telefone?

Código de Trânsito Brasileiro define quando a parada é permitida e deixa claro que usar o celular ao volante continua sendo infração gravíssima

Pedro Ribeiro - 27 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/IA)

Atender o telefone enquanto dirige é uma dúvida comum entre motoristas, especialmente quando a ligação parece urgente. A legislação brasileira, porém, estabelece regras claras sobre o tema e impõe penalidades rigorosas para quem descumpre as normas.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, usar o celular enquanto dirige, segurando o aparelho, configura infração gravíssima. A regra vale mesmo quando o veículo está parado em semáforo ou em congestionamento, pois o condutor ainda é considerado em direção.

Encostar o carro para atender uma ligação só é permitido quando a parada ocorre em local autorizado. Isso inclui vagas regulares de estacionamento ou áreas onde a sinalização permita a parada temporária, sem prejuízo à segurança e à fluidez do trânsito.

O acostamento, por sua vez, não pode ser usado para esse fim. A lei restringe sua utilização a situações de emergência, como pane mecânica ou mal súbito, e parar ali para atender o telefone gera infração.

Outro ponto importante é que não há exigência legal de desligar o motor ao estacionar para atender uma chamada. O essencial é que o veículo esteja imobilizado em local permitido e que o motorista não esteja conduzindo no momento do uso do celular.

A infração por uso do telefone ao volante resulta em multa elevada e pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Além da penalidade administrativa, o comportamento aumenta significativamente o risco de acidentes.

A orientação dos órgãos de trânsito é simples: se precisar atender uma ligação, procure um local seguro e permitido para parar o veículo. Em muitos casos, o uso de sistemas viva-voz também ajuda a reduzir riscos, desde que não comprometa a atenção do condutor.

