Os melhores programas sociais do Brasil que provaram que o governo pode funcionar

Iniciativas federais em vigor atuam na renda, moradia, alimentação e proteção social em todo o país

Pedro Ribeiro - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O Brasil mantém uma série de programas sociais federais que seguem ativos e atendem milhões de pessoas em diferentes regiões do país.

Essas políticas públicas atuam principalmente na redução da vulnerabilidade social, no acesso a direitos básicos e no apoio à renda familiar.

A seguir, veja os principais programas sociais atualmente em funcionamento e qual é o papel de cada um deles.

O Bolsa Família é o principal programa de transferência de renda do país. Em operação em 2025, ele atende famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com exigências relacionadas à frequência escolar de crianças e adolescentes e ao acompanhamento de saúde, como vacinação e pré-natal.

Outro programa em vigor é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Ele garante o pagamento de um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência que comprovem baixa renda, independentemente de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Auxílio Gás também segue ativo e é pago de forma bimestral a famílias inscritas no Cadastro Único. O benefício tem como objetivo auxiliar no custeio do botijão de gás de cozinha, considerado um item essencial no orçamento doméstico.

Na área da habitação, o Minha Casa, Minha Vida foi retomado e continua em execução. O programa prevê a construção e o financiamento de moradias para famílias de baixa e média renda, com subsídios proporcionais à renda e integração a políticas urbanas e de infraestrutura.

Outro benefício vigente é a Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos na conta de luz para famílias de baixa renda cadastradas nos sistemas sociais do governo federal.

Além das políticas federais, estados e municípios mantêm programas complementares, como auxílios alimentação, benefícios eventuais e iniciativas de apoio à renda local, de acordo com a realidade de cada região.

Esses programas compõem a rede de proteção social brasileira e continuam em funcionamento, atendendo diferentes públicos e demandas sociais previstas na legislação.

