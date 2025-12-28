Goiânia é reconhecida pela ONU como Cidade Árvore do Mundo

Selo é concedido a municípios que demonstram, na prática, compromisso com o cuidado das árvores e das áreas verdes

Ipês rosas em avenida de Goiânia. (Foto; Paulo José/ Amma)

Goiânia acaba de ganhar um selo de peso no cenário internacional: a capital foi reconhecida como Cidade Árvore do Mundo pelo programa Tree Cities of the World, iniciativa global da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

O selo não é apenas simbólico. Ele é concedido a municípios que demonstram, na prática, compromisso com o cuidado das árvores e das áreas verdes, entendidas hoje como fundamentais para enfrentar o calor extremo, melhorar a qualidade do ar e tornar as cidades mais saudáveis e acolhedoras.

Para alcançar a certificação, Goiânia precisou cumprir uma série de exigências técnicas. Entre elas estão a existência de leis específicas para o manejo arbóreo, a definição clara de órgãos responsáveis pela arborização, a manutenção de inventários atualizados das árvores urbanas, a previsão de recursos financeiros para o setor e a realização periódica de ações educativas voltadas à população.

Com o reconhecimento, a cidade passa a integrar uma rede internacional que reúne municípios de diferentes países empenhados em trocar experiências e desenvolver soluções para a gestão sustentável das florestas urbanas.

A participação nesse grupo também abre portas para cooperação técnica e amplia a visibilidade de Goiânia no cenário ambiental global.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

