Goiânia é reconhecida pela ONU como Cidade Árvore do Mundo

Selo é concedido a municípios que demonstram, na prática, compromisso com o cuidado das árvores e das áreas verdes

Davi Galvão - 28 de dezembro de 2025

Ipês rosas em avenida de Goiânia. (Foto; Paulo José/ Amma)

Goiânia acaba de ganhar um selo de peso no cenário internacional: a capital foi reconhecida como Cidade Árvore do Mundo pelo programa Tree Cities of the World, iniciativa global da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

O selo não é apenas simbólico. Ele é concedido a municípios que demonstram, na prática, compromisso com o cuidado das árvores e das áreas verdes, entendidas hoje como fundamentais para enfrentar o calor extremo, melhorar a qualidade do ar e tornar as cidades mais saudáveis e acolhedoras.

Para alcançar a certificação, Goiânia precisou cumprir uma série de exigências técnicas. Entre elas estão a existência de leis específicas para o manejo arbóreo, a definição clara de órgãos responsáveis pela arborização, a manutenção de inventários atualizados das árvores urbanas, a previsão de recursos financeiros para o setor e a realização periódica de ações educativas voltadas à população.

Com o reconhecimento, a cidade passa a integrar uma rede internacional que reúne municípios de diferentes países empenhados em trocar experiências e desenvolver soluções para a gestão sustentável das florestas urbanas.

A participação nesse grupo também abre portas para cooperação técnica e amplia a visibilidade de Goiânia no cenário ambiental global.