Nova regra do farol: motoristas devem ficar atentos à norma para não levar multas que passam a valer em 2026

Uso correto do farol baixo continua obrigatório em situações específicas e descuido pode render multa e pontos na CNH

28 de dezembro de 2025

Motoristas que circulam por rodovias brasileiras precisam redobrar a atenção a partir de 2026. A chamada Lei do Farol segue em vigor e mantém regras que, quando ignoradas, resultam em multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A norma determina quando o farol baixo deve ser utilizado durante o dia e à noite. O objetivo é aumentar a visibilidade dos veículos e reduzir o risco de acidentes, especialmente em estradas com tráfego em mão dupla.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o farol baixo é obrigatório durante o dia em rodovias de pista simples, aquelas sem separação física entre os sentidos. Nesses trechos, o uso deve ser contínuo, mesmo em dias claros.

Já nas rodovias de pista dupla, o farol baixo durante o dia não é exigido em condições normais. No entanto, ele passa a ser obrigatório em situações de chuva, neblina, cerração, fumaça ou dentro de túneis.

Durante a noite, a regra é mais simples. O farol baixo deve estar ligado em qualquer via, seja urbana ou rural, independentemente do tipo de pista.

Veículos que possuem luz de condução diurna (DRL) podem utilizá-la durante o dia em algumas situações. Ainda assim, em condições de baixa visibilidade, o farol baixo continua sendo exigido.

O descumprimento da regra é considerado infração média. A penalidade inclui multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. Em fiscalizações, o erro costuma ser um dos mais comuns nas estradas.

Especialistas em trânsito recomendam que, em caso de dúvida, o motorista mantenha o farol baixo ligado. Além de evitar penalidades, a medida aumenta a segurança e facilita a visualização do veículo por outros condutores.

Com a chegada de 2026, a orientação é clara. Conhecer e seguir a regra do farol evita multas, preserva pontos na CNH e contribui para um trânsito mais seguro nas rodovias brasileiras.

