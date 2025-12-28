O jeito certo de limpar a tela do celular sem estragar o touch

Com produtos simples e um pouco de cuidado, dá para remover sujeira e marcas sem riscar a tela ou prejudicar a sensibilidade do toque

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Manchas de dedo, poeira, resíduos de maquiagem e até gordura acumulada ao longo do dia são inevitáveis na tela do celular. O problema é que muita gente tenta resolver isso de qualquer jeito, usando papel toalha, álcool comum, produtos de limpeza ou até a própria camiseta.

Além de não higienizar de verdade, esse tipo de hábito pode riscar a tela, danificar a película, desgastar o revestimento de proteção e, em casos mais graves, comprometer a resposta do touch.

A boa notícia é que existe um jeito certo de limpar a tela do celular sem estragar o toque e sem precisar gastar com itens caros.

O primeiro passo é sempre desligar o aparelho e, se possível, retirar o cabo do carregador. Isso evita acidentes e também ajuda a enxergar melhor onde estão as sujeiras, já que a tela escura evidencia marcas e pontos de poeira.

Em seguida, o ideal é usar um pano de microfibra limpo e seco, daqueles próprios para óculos, telas de computador ou televisão.

Esse material é feito para não soltar fiapos e não riscar superfícies sensíveis, sendo o mais recomendado para remover as marcas do dia a dia. É importante que o pano esteja realmente limpo, porque partículas presas podem arranhar a tela ao esfregar.

Se a sujeira estiver mais impregnada — como gordura pesada, respingos ou manchas mais resistentes — a limpeza deve ser feita com umidade controlada.

Em vez de jogar líquido direto na tela, a orientação é umedecer levemente o pano com água filtrada ou destilada. Umidade em excesso pode entrar nas bordas do aparelho e atingir componentes internos, principalmente em modelos mais antigos ou sem vedação adequada.

O pano deve ficar apenas úmido, não encharcado. Passar de forma suave, em movimentos leves e circulares, costuma ser suficiente para remover a sujeira sem pressionar o touch.

Outra alternativa segura é usar uma mistura simples de água com álcool isopropílico a 70%, que é o tipo indicado para eletrônicos por evaporar rápido e reduzir riscos.

Muitos especialistas e fabricantes consideram essa opção adequada em pequenas quantidades, especialmente para higienização após contato com locais públicos.

Ainda assim, a regra permanece: nunca borrifar direto na tela e jamais usar álcool comum de supermercado, pois ele pode conter impurezas e outros componentes que desgastam o revestimento oleofóbico, aquele que ajuda a reduzir marcas de dedo e facilita a limpeza. Quando essa camada se desgasta, a tela passa a manchar com mais facilidade e pode ficar com aparência opaca.

Alguns materiais devem ser evitados a todo custo. Papel toalha, guardanapo e lenços de papel parecem inofensivos, mas têm fibras mais ásperas e podem causar microarranhões com o tempo, principalmente em telas sem película.

Produtos multiuso, detergente, desinfetante e limpa-vidros também não são recomendados, porque podem reagir com o revestimento da tela e, em alguns casos, afetar até a cola da película protetora.

Lenços umedecidos comuns também entram na lista, já que muitos contêm fragrâncias, óleos e químicos que deixam resíduos e podem danificar a superfície.

Outra dica importante é limpar também a capinha e a parte traseira do celular, já que elas acumulam sujeira e podem transferir resíduos para a tela. Capinhas de silicone, por exemplo, podem ser lavadas com água e sabão neutro e deixadas secar completamente antes de voltar ao aparelho.

Já a película merece atenção: se estiver muito riscada ou com bordas levantando, ela acumula mais sujeira e dá a impressão de touch ruim, quando, na verdade, é só a proteção desgastada. Nesses casos, trocar a película pode melhorar bastante a experiência de uso.

Para manter a tela limpa por mais tempo, o ideal é criar uma rotina simples: usar microfibra diariamente, evitar limpar com roupa ou materiais improvisados e higienizar as mãos com frequência, já que a maior parte da gordura e sujeira vem do contato direto.

Também ajuda não usar o celular enquanto cozinha ou passa maquiagem, momentos em que a tela costuma ficar especialmente marcada.

Seguindo esses cuidados, é possível limpar a tela do celular de forma eficiente sem comprometer a sensibilidade do touch, preservando tanto a aparência quanto o funcionamento do aparelho.

Afinal, uma limpeza feita do jeito errado pode parecer apenas um detalhe, mas com o tempo vira prejuízo — seja pelo desgaste da tela, pela necessidade de trocar película com frequência ou até por problemas mais sérios no dispositivo.

