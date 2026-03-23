Uber nas alturas: empresa prevê lançamento de táxi voador em 2026
Projeto Uber Air deve começar a operar em Dubai e promete viagens rápidas, silenciosas e com integração ao aplicativo
A empresa de mobilidade Uber deve dar um novo passo no setor de transporte com o lançamento do chamado táxi voador elétrico, conhecido como Uber Air.
A previsão é que o serviço comece a operar ainda em 2026, inicialmente em Dubai, com foco em deslocamentos rápidos, como trajetos até o aeroporto.
A novidade foi apresentada pelo criador de conteúdo digital Igor Saringer, do perfil @igorsaringer, que participou de uma demonstração do projeto e mostrou detalhes do funcionamento nas redes sociais.
Segundo ele, o serviço será solicitado diretamente pelo aplicativo da Uber, assim como as corridas tradicionais. No entanto, o sistema incluirá etapas adicionais para completar o trajeto.
Como vai funcionar o Uber Air
De acordo com as informações divulgadas, o usuário solicitará o serviço normalmente pelo aplicativo. Em seguida, a plataforma oferecerá um trajeto completo até o destino final.
Primeiramente, um carro levará o passageiro até o ponto de embarque, conhecido como hangar ou vertiporto. Depois, o trajeto principal ocorrerá no táxi voador. Por fim, outro veículo fará o deslocamento até o destino final, como o aeroporto.
Dessa forma, a experiência combina transporte terrestre e aéreo em um único pedido.
Capacidade e estrutura do táxi voador
O modelo apresentado possui capacidade para quatro passageiros, além do piloto. Apesar de ser elétrico, o veículo não funciona de forma autônoma e exige um profissional para condução.
Além disso, o espaço interno permite o transporte de uma mala de bordo e uma mochila por passageiro.
Segundo Igor Saringer, o interior do veículo apresenta acabamento sofisticado, com materiais premium e design moderno.
Transporte elétrico e silencioso
Outro destaque do projeto é o fato de o veículo ser totalmente elétrico.
Por isso, o táxi voador não emite poluentes durante o funcionamento. Além disso, o modelo promete operar com menor nível de ruído em comparação com helicópteros tradicionais.
Dessa maneira, a proposta busca unir inovação tecnológica com soluções mais sustentáveis para a mobilidade urbana.
Preço pode competir com Uber Black
Apesar da tecnologia avançada, a expectativa é que o preço do serviço não seja inacessível.
Segundo as informações divulgadas, o valor da corrida deve ser semelhante ao de um Uber Black, categoria premium do aplicativo.
Assim, a empresa pretende tornar o serviço mais competitivo e atrativo para usuários que buscam rapidez em grandes centros urbanos.
Dubai será a primeira cidade
A cidade de Dubai foi escolhida como o primeiro local para a operação do serviço.
O projeto faz parte de iniciativas voltadas à mobilidade aérea urbana, que buscam reduzir o tempo de deslocamento em regiões com trânsito intenso.
Com isso, a Uber aposta no táxi voador como uma alternativa para viagens mais rápidas e eficientes.
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