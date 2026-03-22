Não é Mercedes, nem BMW: mecânicos revelam marcas de carros que dão menos problema

Mecânicos apontam marcas com menos avarias e revelam quais carros são mais confiáveis ao longo dos anos

Gabriel Dias - 22 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Captura/Youtube)

Na hora de comprar um carro, uma das maiores preocupações dos motoristas vai além do design ou da tecnologia: a durabilidade. Afinal, ninguém quer investir em um veículo que apresente problemas constantes com o passar do tempo.

Apesar da fama de marcas premium, como Mercedes-Benz e BMW, especialistas do setor automotivo indicam que as opções mais confiáveis podem estar em outro lugar.

De acordo com relatos de mecânicos ouvidos em uma análise recente, algumas montadoras se destacam justamente pela baixa incidência de falhas.

Entre elas, a Toyota aparece com destaque. Reconhecida mundialmente pela durabilidade, a marca japonesa construiu uma reputação sólida ao longo dos anos, com modelos conhecidos por resistirem ao uso intenso e exigirem pouca manutenção. Veículos como Corolla e Camry são frequentemente citados como exemplos de longevidade no mercado.

A Volkswagen também surge entre as mais confiáveis, especialmente em modelos mais antigos. Segundo profissionais da área, carros com maior tempo de uso da marca alemã demonstram boa resistência mecânica, aliando tecnologia a padrões consistentes de qualidade.

Outra fabricante lembrada é a Honda. Modelos como o Civic são apontados como robustos e capazes de suportar até mesmo períodos de manutenção irregular, sem apresentar falhas graves — um indicativo da engenharia voltada para durabilidade.

O consenso entre os mecânicos reforça uma tendência já percebida por muitos motoristas: marcas japonesas, em especial, continuam liderando quando o assunto é confiabilidade.

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