Prêmio de bingo vira decepção para garotinho goiano após descobrir o presente

Cena já soma mais de 2 milhões de visualizações e 171 mil curtidas

Gabriella Pinheiro - 28 de dezembro de 2025

Imagem mostra Heitor Andrade, de 10 anos. ( Foto: Reprodução/Instagram de Lorena Andrade)

O breve sentimento de felicidade ao ganhar o bingo da família logo foi substituído por decepção para o pequeno Heitor Andrade, de 10 anos, ao perceber que o presente era uma caixa de ovos.

O momento ocorreu em Uruana, foi registrado pela mãe, Lorena Andrade, e compartilhado no Instagram no dia 19 de dezembro. Para se ter uma ideia da repercussão, a cena já soma mais de 2 milhões de visualizações e 171 mil curtidas.

Logo no início da gravação, o menino aparece sorrindo e pulando ao saber que havia conquistado um dos prêmios. No entanto, o entusiasmo rapidamente dá lugar ao choro, após Heitor abrir a embalagem e se deparar com a caixa de ovos.

Enquanto a expressão facial da criança vai mudando, a família cai na risada e faz piada com a situação.

“O brilho sumindo”, brinca um familiar.

Apesar da brincadeira, a mãe garante que o filho ganhou outros presentes e que, posteriormente, foi agraciado com uma caixa de Fini bananinha e um chaveiro do personagem Mario.

“Depois, ele vendeu a caixa de ovos para o tio dele”, relatou.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lorena Andrade (@loorenaandrade)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!