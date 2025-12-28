Prêmio de bingo vira decepção para garotinho goiano após descobrir o presente
Cena já soma mais de 2 milhões de visualizações e 171 mil curtidas
O breve sentimento de felicidade ao ganhar o bingo da família logo foi substituído por decepção para o pequeno Heitor Andrade, de 10 anos, ao perceber que o presente era uma caixa de ovos.
O momento ocorreu em Uruana, foi registrado pela mãe, Lorena Andrade, e compartilhado no Instagram no dia 19 de dezembro. Para se ter uma ideia da repercussão, a cena já soma mais de 2 milhões de visualizações e 171 mil curtidas.
Logo no início da gravação, o menino aparece sorrindo e pulando ao saber que havia conquistado um dos prêmios. No entanto, o entusiasmo rapidamente dá lugar ao choro, após Heitor abrir a embalagem e se deparar com a caixa de ovos.
Enquanto a expressão facial da criança vai mudando, a família cai na risada e faz piada com a situação.
“O brilho sumindo”, brinca um familiar.
Apesar da brincadeira, a mãe garante que o filho ganhou outros presentes e que, posteriormente, foi agraciado com uma caixa de Fini bananinha e um chaveiro do personagem Mario.
“Depois, ele vendeu a caixa de ovos para o tio dele”, relatou.
Veja o vídeo:
