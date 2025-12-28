Sal no vaso sanitário: o que acontece se você fizer isso à noite

Muitas pessoas adotam o método como uma alternativa para reduzir o uso de produtos agressivos, sem abrir mão da sensação de banheiro limpo

Isabella Valverde - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Parece estranho à primeira vista, mas um truque simples — e barato — vem chamando atenção de quem quer manter o banheiro limpo sem recorrer a produtos químicos fortes: colocar sal no vaso sanitário antes de dormir.

A ideia é aproveitar a madrugada como “tempo extra” de ação, deixando uma mistura caseira trabalhar enquanto ninguém usa o banheiro. E, ao acordar, a promessa é encontrar o vaso mais higienizado, com menos mau cheiro e um ambiente mais agradável.

O sal, que costuma ser lembrado apenas na cozinha, tem se tornado um aliado na limpeza doméstica justamente por ser acessível e versátil. Quando combinado com outros ingredientes comuns, ele pode ajudar na higienização do vaso, contribuindo para uma rotina mais econômica e sustentável.

O segredo do truque está em uma mistura simples: sal fino e bicarbonato de sódio, com algumas gotas de óleo essencial para reforçar o perfume e o efeito de limpeza. A combinação funciona como uma solução caseira desinfetante que, ao permanecer por mais tempo em contato com a superfície do vaso, tende a potencializar os resultados. É exatamente por isso que o truque costuma ser feito à noite — o período prolongado sem descargas permite que os ingredientes atuem melhor.

Para preparar, não tem mistério: em um recipiente, misture meia xícara de bicarbonato de sódio com meia xícara de sal fino. Depois, adicione 10 a 15 gotas do óleo essencial de sua preferência, ajustando conforme o quanto você quer que o banheiro fique perfumado. Misture bem até ficar homogêneo. A partir daí, basta aplicar no vaso sanitário e deixar agir durante a madrugada.

Além da praticidade, o método ganha pontos por usar ingredientes naturais, que costumam ser mais seguros para a saúde e menos agressivos ao meio ambiente.

Para quem tem crianças ou pets em casa, soluções desse tipo também podem ser uma alternativa interessante, já que diminuem o contato com químicos pesados e reduzem o risco de alergias. E como sal e bicarbonato são fáceis de encontrar e geralmente já estão na despensa, o truque acaba sendo uma opção útil para quem quer manter a limpeza em dia sem gastar muito.

