Menino de 5 anos some e é encontrado longe de casa após pedalar sozinho por Aparecida de Goiânia

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o pequeno havia saído de casa, na rua Homero, situada na Vila Delfiore

Samuel Leão - 29 de dezembro de 2025

Garoto foi encontrado por uma guarnição da PM e levado de volta à mãe. (Foto: Divulgação/PMGO)

Após dar um verdadeiro susto nos familiares, um garotinho, de apenas 5 anos, foi encontrado pela Polícia Militar (PM) a cerca de 6 km da própria casa – percurso que ele teria percorrido de bicicleta. O caso aconteceu na manhã do domingo (28), em Aparecida de Goiânia.

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o pequeno havia saído de casa, na rua Homero, situada na Vila Delfiore, e circulou pela cidade até a Avenida Graça Aranha, no Jardim Buriti Sereno.

De bicicleta, o trajeto totaliza quase 20 minutos de deslocamento realizados. Depois de realizar o longo percurso, ele foi encontrado em um espaço de festa, onde os policiais o resgataram e levaram de volta para os familiares.

A mãe, de 22 anos, relatou que estava brincando com o filho na porta da própria casa quando ele desapareceu.

Apesar da preocupação, o retorno do garotinho tranquilizou a família e gerou uma cena emocionante de reencontro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!