Dar rodelas de tomate ao cachorro: por que os veterinários recomendam

Apesar dos benefícios, alguns cuidados são essenciais antes de oferecer o alimento

Pedro Ribeiro - 30 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/IA)

Tutores de cães costumam buscar alternativas naturais para complementar a alimentação dos pets, evitando petiscos industrializados. Entre os alimentos mais citados está o tomate, que gera dúvidas sobre segurança e benefícios para os animais.

Especialistas em nutrição canina explicam que o tomate pode, sim, ser oferecido aos cães, desde que esteja maduro e seja consumido com moderação. A orientação é seguida por veterinários e entidades internacionais ligadas à saúde animal.

O tomate maduro possui alto teor de água, antioxidantes e vitaminas que podem contribuir, de forma pontual, para a saúde do animal. Entre os principais benefícios estão a presença do licopeno, que ajuda no combate ao estresse oxidativo celular.

Além disso, o alimento auxilia na hidratação, especialmente em dias mais quentes, e fornece vitaminas como a vitamina C e algumas do complexo B, importantes para o metabolismo e o sistema imunológico.

Por ser um alimento de baixo valor calórico, o tomate também pode funcionar como um petisco leve para cães que precisam controlar o peso, sempre com orientação veterinária.

Apesar dos benefícios, alguns cuidados são essenciais antes de oferecer o alimento. Apenas o tomate maduro é seguro para os cães, pois tomates verdes, folhas e talos contêm tomatina, substância potencialmente tóxica.

Outro ponto importante é lavar bem o tomate antes do consumo, eliminando resíduos de pesticidas ou produtos químicos. A recomendação é oferecer pequenas quantidades e observar possíveis reações digestivas.

O uso de molhos, extratos ou tomates processados deve ser evitado, já que esses produtos costumam conter sal, açúcar, alho ou cebola, ingredientes prejudiciais à saúde dos cães.

Veterinários reforçam que o tomate deve ser apenas um complemento ocasional na alimentação e nunca substituir a ração balanceada diária do animal.

Quando oferecido corretamente, o tomate pode ser uma opção natural e refrescante para variar o cardápio do pet, sempre com moderação e responsabilidade.

