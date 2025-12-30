Indicador do Banco Central mostra que a economia goiana é a segunda que mais cresce no Brasil

Cenário também é favorável no acumulado em 12 meses, quando Goiás atingiu a terceira posição no ranking nacional

Paulo Roberto Belém - 30 de dezembro de 2025

Índice de Atividade Econômica (IBCR) é medido pelo Banco Central (Foto: Divulgação)

Boa notícia para a economia goiana, porque de acordo com o Índice de Atividade Econômica (IBCR), medido pelo Banco Central, foi a segunda que mais cresceu no país, registrando alta de 4,8% no acumulado deste ano.

O número só está abaixo do registrado pelo Pará e representa o dobro da média nacional para o período, correspondente a 2,4%. Os dados foram analisados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

O cenário também é favorável no acumulado em 12 meses, quando Goiás atingiu 4,6% e ocupou a terceira posição no ranking nacional, enquanto o Brasil alcançou o índice de 2,5%.

Na variação mensal interanual, que abrange a comparação entre outubro de 2025 e outubro de 2024, Goiás cresceu 4,7%, enquanto o país registrou um crescimento tímido de 0,4%. No ranking nacional, o Estado também ocupa o terceiro lugar.

Já quando se trata de variação mensal com ajuste sazonal entre outubro de 2025 e setembro de 2025, Goiás chega a 2,7%, enquanto o Brasil apresentou queda de 0,2%.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, afirma que os resultados se devem às políticas voltadas para o crescimento da economia goiana.

“Os números refletem um conjunto de ações estratégicas adotadas pelo Governo de Goiás: responsabilidade fiscal, ambiente de negócios mais simples e seguro, incentivos ao setor produtivo. Também temos apostado fortemente em inovação, qualificação profissional e atração de novos empreendimentos”, destaca.

Sobre o IBCR

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central, é divulgado mensalmente. De acordo com a instituição financeira, ele permite acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o PIB, de frequência trimestral, descreve o quadro abrangente da economia.

O IBCR é baseado na Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outros.

